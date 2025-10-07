Incautan tigre de bengala en Villa Hidalgo

El felino en peligro de extinción se hallaba en un terreno sembrado de pasto

En Villa Hidalgo, uno de los municipios con problemas de inseguridad por la presencia del crimen organizado, elementos de la Policía Regional de Jalisco localizaron un predio en donde se mantiene en cautiverio a un tigre de bengala.

Los agentes policiacos hacían un patrullaje en la Colonia La Villita cuando en un terreno con cerca metálica y sembrado de pasto, ubicado en el cruce de las calles Otilia Tostado y Alfonso González López, detectaron al felino.

“Al aproximarse corroboraron que se trataba de una especie protegida y que el ingreso al sitio tenía candado; poco después, al punto llegó un joven, quien aseguró que le pagaban para alimentar al animal”, señaló la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

La dependencia informó que el hallazgo fue notificado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), porque “se trata de una especie en peligro de extinción en México, protegida por la NOM-059-SEMARNAT-2010″.

“A nivel internacional, el animal está protegido por el Apéndice I de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre), también como una especie en peligro de extinción, por lo que las operaciones de compra y venta están prohibidas, salvo para fines no comerciales, como la investigación”, añadió la corporación estatal.

El predio en donde está el espécimen quedó bajo resguardo de la policía en tanto interviene la autoridad ambiental para determinar los procedente con el tigre.