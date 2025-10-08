Anuncia Vero Delgadillo inversión de 5 mdp para mejorar calles en la colonia Margarita Maza de Juárez

Las buenas noticias llegaron a la colonia Margarita Maza de Juárez. El Gobierno de Guadalajara anunció una inversión de 5 millones de pesos para la rehabilitación de vialidades, informó la presidenta municipal Verónica Delgadillo, durante el cierre del programa Martes Comunitario realizado en esta zona.

Verónica Delgadillo (Cortesía)

Del total de recursos, 4.5 millones de pesos se aplicarán en las calles Juan Bernardo y Brígida García, mientras que 500 mil pesos se destinarán a la reparación de banquetas prioritarias —aquellas con mayor deterioro o ubicadas en zonas de alta afluencia peatonal— y 80 mil pesos para trabajos de bacheo.

“En las calles Juan Bernardo y Brígida García les vamos a invertir 4 millones y medio de pesos. Sé que faltan más cosas, pero ustedes saben que hace dos meses vine a entregar otras calles aquí arriba y así voy a seguir viniendo; en cada visita buscaré que podamos avanzar en los retos de la colonia”, expresó la presidenta.

Además de la repavimentación y el bacheo, se realizarán acciones de acupuntura urbana, como la rehabilitación de jardineras en la explanada del mercado y otras intervenciones en puntos estratégicos identificados junto con los vecinos, para atender las problemáticas cotidianas de la comunidad.

Los trabajos iniciarán en los próximos días y se prevé que concluyan en un máximo de dos meses.

Verónica Delgadillo (Cortesía)

Durante el Martes Comunitario, también se acordaron acciones complementarias, como la atención integral del arbolado mediante podas y retiro de ejemplares en riesgo, revisión del alumbrado público, retiro de vehículos abandonados, y la reforzar la seguridad con más patrullaje en zonas clave. Según datos de la plataforma municipal de seguridad, en el último año los delitos patrimoniales en la colonia se redujeron en un 50 por ciento.

El Gobierno de Guadalajara también se comprometió a atender denuncias por acumulación de cacharros, balizar calles, evaluar la rehabilitación de la cancha del parque local, y gestionar la instalación de topes. Asimismo, se reparará la bomba ubicada en el retorno del Periférico, a la altura de Belisario Domínguez.

Finalmente, los vecinos solicitaron revisar el operativo de movilidad durante eventos en la Arena Guadalajara, por lo que se acordó establecer mesas de trabajo con autoridades y colonos para definir soluciones conjuntas.

“Sigamos haciendo equipo para mejorar nuestra colonia y elevar la calidad de vida de quienes habitan aquí”, concluyó Verónica Delgadillo.