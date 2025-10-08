Aseguran camioneta con blindaje artesanal, ponchallantas y medio centenar de balas en Teocaltiche

Aseguramiento de un "monstruo" o vehículo con blindaje artesanal

Un “monstruo” o vehículo con blindaje artesanal y poco más de 50 cartuchos de arma de fuego, fueron asegurados en Teocaltiche por oficiales de la Policía Regional como parte del patrullaje que realizan en el operativo Altos Norte.

Los agentes estatales hacían su recorrido de vigilancia enfocado tanto en el Centro como en las brechas del municipio cuando, en el camino a el Rancho Los Barrenos, cerca de la Delegación El Mirador, observaron que varios sujetos bajaban de un vehículo y corrían para huir hacía los terrenos baldíos.

Balas aseguradas

Los elementos policiacos se aproximaron a la unidad y vieron que se trataba de una camioneta Ford Super Duty en color rojo con blindaje artesanal tipo “monstruo”, señaló la Secretaría de Seguridad Jalisco.

En el vehículo localizaron 51 cartuchos de arma de fuego, 46 de los cuales pertenecen al calibre 5.56 x 45 y los otros cinco de diversos calibres, así como un cargador para fusil de asalto AK-47, y una caja con ponchallantas.

Ponchallantas

Del caso se notificó a un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de federal en Jalisco.