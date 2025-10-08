En Jalisco la estrategia para combatir la inseguridad da resultados y a nivel nacional, el Gobierno Federal destacó a la entidad como ejemplo de que el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno se refleja en la seguridad de la ciudadanía.

Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, destacó durante la Comisión Ejecutiva Estatal de Seguridad que Marcela Figueroa Franco, Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, reconocieron el esfuerzo que se hace en Jalisco, desde el primer día de la administración, para combatir a la delincuencia.

“Esta disminución del 62 por ciento en homicidio doloso es resultado del trabajo conjunto y en equipo que hemos seguido con las fuerzas estatales, las federales y las municipales”, destacó el mandatario estatal.

Reconoce Gobierno Federal incidencia delictiva a la baja en Jalisco

Lemus Navarro añadió que el trabajo en conjunto ha dado resultados y muestra de ello es que fueron reconocidos a nivel nacional por Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, en la presentación de su primer Informe de Gobierno en el Zócalo capitalino.

Por lo anterior, el Gobernador solicitó a las y los integrantes de la mesa continuar con dicha coordinación.

Marcela Figueroa Franco, Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentó hoy el informe de incidencia delictiva con cifras consolidadas al 30 de septiembre de 2025, a un año de iniciada la Administración y con información de las 32 fiscalías estatales del país.

“En este caso Jalisco, también el promedio de homicidios dolosos de manera mensual, en septiembre de 2024 el promedio diario era de 4.8, mientras que en septiembre de 2025 se redujo a 1.83, lo que representa una disminución de 62 por ciento del promedio diario durante este año”, detalló.

Al respecto, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Federal, destacó que el 29 de septiembre fue detenido en el estado de Jalisco, por el gabinete de seguridad, en coordinación con las policías estatales de Jalisco y Guanajuato, Gustavo “N”, alias “El viejo”, objetivo prioritario del Gobierno de México y del Estado de Guanajuato.

Gustavo “N”, se dedicaba a la extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, robo de hidrocarburos y de autotransporte de carga en la identidad.

En la Comisión Ejecutiva Estatal de Seguridad participaron autoridades de los tres órdenes de Gobierno, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.

El Gobierno de Jalisco refrenda su compromiso con la ciudadanía, a través de una coordinación y trabajo en conjunto con todos los actores involucrados en la seguridad.