Revisan en el Congreso una reforma para que la tarifa de transporte incluya el factor económico de usuarios

. .

Las tarifas del transporte público deben tomar en cuenta la realidad económica de la mayoría de los usuarios. Por ello, la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez, abrió un mecanismo de Parlamento Abierto para construir la iniciativa “Pasaje Justo: tarifas que sí dejen movernos”, que busca reformar la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte de Jalisco.

La propuesta plantea que el cálculo de las tarifas no dependa únicamente de los costos operativos del servicio, sino también de factores socioeconómicos, como los niveles de pobreza, el costo de vida y los ingresos familiares. De esta manera, se pretende evitar incrementos injustificados y promover una política tarifaria con enfoque social y de derechos humanos.

Cárdenas Méndez recordó que el 18 por ciento de la población en Jalisco vive en pobreza y que las familias destinan hasta el 20 por ciento de sus ingresos mensuales para trasladarse. Por ello, subrayó la necesidad de incluir variables que reflejen la economía real de los usuarios.

“Reconocemos que una iniciativa como esta no va a resolver absolutamente toda la crisis del transporte, pero es un gran paso y de eso estamos convencidísimas que el servicio de transporte público sea un derecho a garantizar por el estado y no una mercancía, no visto como una mercancía o un sistema hostil y opaco de oferta y demanda”, subrayó.

Daniela Sánchez Estrada, representante del colectivo “Caminatorio”, afirmó que hablar del precio del pasaje es hablar de justicia social, señaló que el transporte debe ser un derecho que no vulnere la economía de las familias.

“Una tarifa con dimensión social contempla no solo el costo del combustible o del mantenimiento, sino también el costo de la vida de estas familias, el nivel de ingresos y la proporción que representa el gasto del transporte dentro de la economía de estos hogares. Solo así podríamos garantizar que el transporte sea accesible”, dijo.

Yeriel Salcedo Torres, integrante del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público de Jalisco, destacó que una tarifa social contribuiría a reducir las desigualdades en el acceso al transporte público y mejorar la movilidad urbana.

“Vemos que esta fórmula en la que podamos ir avanzando, nos puede ayudar mucho a reducir esta desigualdad, a traer justicia hacia las personas en el uso del transporte en esta ciudad. Sí vemos relevante esta iniciativa y el Observatorio está abierto a caminar en mejorar el servicio y las condiciones de todas las formas de movilidad”, enfatizó.

La diputada Tonantzin Cárdenas exhortó a la presidenta de la Comisión de Movilidad, Alejandra Giadans, a dictaminar las diez iniciativas pendientes en la materia, a fin de avanzar hacia un modelo de transporte público justo, sostenible y centrado en las personas.