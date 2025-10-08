Se casan más de 300 parejas en los Matrimonios Colectivos 2025 en El Salto

Con gran entusiasmo, el Gobierno Municipal de El Salto celebró la unión de más de 300 parejas durante la ceremonia de Matrimonios Colectivos 2025, un evento que busca fortalecer los valores familiares y reafirmar la importancia del amor y el compromiso como base del tejido social.

La presidenta municipal, Nena Farías, encabezó la ceremonia y felicitó a las y los contrayentes por dar este importante paso en sus vidas.

“Qué alegría ser testigos de nuevas parejas que sin duda construirán este nuevo camino con amor, respeto y compromiso. ¡Que viva el amor y que vivan los matrimonios!”, expresó la alcaldesa.

Acompañaron la celebración la presidenta del Sistema DIF El Salto, Monserrat Farías, y el director del Registro Civil Municipal, Raúl Orozco, quienes también extendieron sus felicitaciones y agradecieron la confianza de las parejas hacia el gobierno local para formalizar su unión.

El evento estuvo lleno de música, alegría y buenos deseos, convirtiéndose en una jornada especial para las familias de El Salto, que reafirmaron sus lazos de amor y convivencia.

Con esta celebración, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con el fortalecimiento de la familia y los valores que consolidan la vida en comunidad.