Tlajomulco entrega capilla de descanso en el panteón de San Miguel Cuyutlán

El presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, encabezó la inauguración de la capilla de descanso del panteón de San Miguel Cuyutlán, en la zona de la Ribera. La obra, que representó una inversión de 2 millones de pesos, busca brindar un espacio de recogimiento y respeto a las familias durante los momentos de duelo.

Durante la entrega, el alcalde resaltó que la construcción de este recinto responde a una demanda de la comunidad y representa un acto de empatía hacia quienes enfrentan la pérdida de un ser querido.

“Venimos aquí a poder entregar esta obra que era una demanda de la comunidad: una capilla de velación. Miren qué bonita quedó, quedó más bonita de lo que esperaba. La verdad es que hay que reconocer al equipo de Obras Públicas, porque no obstante que tienen un chorro de obras ahorita, han podido sacar adelante muchas; tienen 280 obras en el municipio y vean cómo sacaron esta tan bonita”, expresó.

La capilla fue edificada con instalaciones eléctricas nuevas, jardineras y vegetación decorativa que aportan armonía al entorno. El diseño busca ofrecer condiciones adecuadas de iluminación, ventilación y limpieza, garantizando un espacio digno para las familias.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, explicó que la construcción fue diseñada con criterios de seguridad estructural y durabilidad, considerando las características del terreno.

“Tenemos un suelo muy inestable, presidente; tenemos arcillas que podían poner en riesgo cualquier tipo de infraestructura. Por eso hicimos una cimentación bastante profunda: metimos zapatas ligadas con contratrabes. Con eso tenemos la certeza de que, haya huracanes, sismos o vientos, la estructura es bastante segura. No se ve, pero le da estabilidad. La obra en sí está hecha con elementos de concreto, cristal, viguería; es un espacio abierto, bastante ventilado y muy digno”, detalló.

El funcionario añadió que, en una segunda etapa, se prevé intervenir los andadores y la distribución del panteón para mejorar su funcionalidad y accesibilidad.

El Dato:

• La capilla de descanso del panteón de San Miguel Cuyutlán cuenta con instalaciones eléctricas, jardineras y vegetación decorativa.

• Inversión total: 2 millones de pesos.

• El proyecto busca ofrecer un espacio digno y armonioso para las familias de la zona de la Ribera.