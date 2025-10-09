Construyen plantel para prepa tecnológica en El Salto

La directora de SICT Jalisco, María Padilla, recorrió el lugar donde se construye una prepa tecnológica

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que inició los trabajos de construcción de las instalaciones para un bachillerato tecnológico, en la comunidad de San José de El Verde, municipio de El Salto, Jalisco.

“El nuevo plantel contará con 12 aulas didácticas, un laboratorio multifuncional, tres laboratorios de cómputo, una plaza cívica, una cancha deportiva y multifuncional, oficinas administrativas y zonas de servicios para los alumnos y la comunidad docente”, indicó el Centro SICT Jalisco.

Funcionarios de SICT supervisan las obras que forman parte del proyecto impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, para que las escuelas queden “cerca de casa”.

La obra, según se dijo, forma parte de los 18 bachilleratos tecnológicos que construye la SICT, encabezada por el secretario Jesús Esteva Medina, en 13 entidades del país, como parte del proyecto denominado “Mi derecho, mi lugar” impulsado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que las escuelas queden “cerca de casa”.

María de Jesús Padilla Romo, directora del Centro SICT Jalisco, en compañía de funcionarios del área de Obras, hizo un recorrido de supervisión, para verificar los trabajos iniciales de lo que será el bachillerato de El Salto, cuya inversión asciende a más de 49 millones de pesos.

La funcionaria federal destacó que la construcción de este plantel es muestra de la importancia que tiene para la actual administración del Gobierno de la República, la educación de los jóvenes en el país, ya que es fundamental para su crecimiento personal y para lograr mejores oportunidades de vida.