Guadalajara

El recorrido de la Virgen de Zapopan partirá desde la Catedral de Guadalajara hacia la Basílica de Zapopan

Despliega Policía Vial más de 600 oficiales para la Romería 2025 en Zapopan

Por Angélica Villanueva
Operativo. Se garantizará la seguridad de peatones y vehículos.

Con motivo de la Romería 2025, que se celebrará el próximo 12 de octubre, la Comisaría de la Policía Vial del Estado de Jalisco implementará un amplio operativo de seguridad y control vial para garantizar el tránsito seguro de peatones y automovilistas, así como el adecuado desarrollo de esta tradicional manifestación de fe.

El recorrido de la Virgen de Zapopan partirá desde la Catedral de Guadalajara hacia la Basílica de Zapopan, y estará acompañado por acciones preventivas, cierres escalonados y vigilancia permanente antes, durante y después del trayecto, priorizando en todo momento el tránsito peatonal sobre el vehicular.

Primer cierre vial: jueves 10 de octubre

Debido a la instalación de comercios y juegos mecánicos, el primer cierre vial se realizará el jueves 10 de octubre a las 23:00 horas en la calle Matamoros, desde Avenida Hidalgo hasta la calle 16 de Septiembre, en las inmediaciones de la Basílica.

El sábado 11 de octubre, también a las 23:00 horas, se efectuarán cierres adicionales en calles y avenidas cercanas a la ruta de la Romería. Los horarios podrían ajustarse conforme al incremento del flujo peatonal.

Fuerza operativa

Para este operativo, la Policía Vial del Estado dispondrá de:

  • Más de 650 elementos
  • 30 autopatrullas
  • 60 motopatrullas
  • 20 ciclopatrullas
  • 10 grúas

Los recursos se distribuirán estratégicamente a lo largo del recorrido y en zonas alternas, sin afectar la vigilancia ordinaria en el resto del Área Metropolitana de Guadalajara.

Recomendaciones a la ciudadanía

La Comisaría exhorta a la población a:

  • Planear con anticipación sus traslados
  • Utilizar rutas alternas
  • Atender las indicaciones del personal operativo

Todo esto con el objetivo de facilitar el tránsito y mantener un ambiente de respeto y seguridad.

La Policía Vial actuará conforme a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, asegurando el respeto a los derechos humanos de todas las personas.

El objetivo es claro: que la Romería 2025 transcurra con saldo blanco, preservando el orden vial y la seguridad de los miles de asistentes que participan en esta expresión de fe y tradición.

Lo más relevante en México