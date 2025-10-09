Despliega Policía Vial más de 600 oficiales para la Romería 2025 en Zapopan

Operativo. Se garantizará la seguridad de peatones y vehículos.

Con motivo de la Romería 2025, que se celebrará el próximo 12 de octubre, la Comisaría de la Policía Vial del Estado de Jalisco implementará un amplio operativo de seguridad y control vial para garantizar el tránsito seguro de peatones y automovilistas, así como el adecuado desarrollo de esta tradicional manifestación de fe.

El recorrido de la Virgen de Zapopan partirá desde la Catedral de Guadalajara hacia la Basílica de Zapopan, y estará acompañado por acciones preventivas, cierres escalonados y vigilancia permanente antes, durante y después del trayecto, priorizando en todo momento el tránsito peatonal sobre el vehicular.

Primer cierre vial: jueves 10 de octubre

Debido a la instalación de comercios y juegos mecánicos, el primer cierre vial se realizará el jueves 10 de octubre a las 23:00 horas en la calle Matamoros, desde Avenida Hidalgo hasta la calle 16 de Septiembre, en las inmediaciones de la Basílica.

El sábado 11 de octubre, también a las 23:00 horas, se efectuarán cierres adicionales en calles y avenidas cercanas a la ruta de la Romería. Los horarios podrían ajustarse conforme al incremento del flujo peatonal.

Fuerza operativa

Para este operativo, la Policía Vial del Estado dispondrá de:

Más de 650 elementos

30 autopatrullas

60 motopatrullas

20 ciclopatrullas

10 grúas

Los recursos se distribuirán estratégicamente a lo largo del recorrido y en zonas alternas, sin afectar la vigilancia ordinaria en el resto del Área Metropolitana de Guadalajara.

Recomendaciones a la ciudadanía

La Comisaría exhorta a la población a:

Planear con anticipación sus traslados

Utilizar rutas alternas

Atender las indicaciones del personal operativo

Todo esto con el objetivo de facilitar el tránsito y mantener un ambiente de respeto y seguridad.

La Policía Vial actuará conforme a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, asegurando el respeto a los derechos humanos de todas las personas.

El objetivo es claro: que la Romería 2025 transcurra con saldo blanco, preservando el orden vial y la seguridad de los miles de asistentes que participan en esta expresión de fe y tradición.