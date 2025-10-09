Detectan y bajan más de 90 sitios de internet usados para reclutar jóvenes al crimen organizado

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, advierte sobre la expansión de las redes de reclutamiento de grupos criminales que utilizan plataformas digitales como Facebook y TikTok para atraer a jóvenes de diferentes estados.

Explicó que la dependencia ha identificado y eliminado más de 90 sitios de internet dedicados a esta práctica, en coordinación con las propias compañías tecnológicas. En estos espacios, los delincuentes ofrecían supuestos empleos o “entrenamientos”, pero en realidad los jóvenes terminaban involucrados en actividades ilícitas.

“Hemos bajado más de 90 sitios, a través de la Subsecretaría de Investigación de Patrullaje Cibernético, más de 90 sitios de Facebook, TikTok, en coordinación con las compañías de reclutamiento, donde ustedes pueden corroborar en varios sitios como es un diálogo donde les están diciendo, ‘Vas a estar tanto tiempo incomunicado, vas a ganar tanto tiempo, vas a ganar esto, vas a hacer esto’, y eso lo hemos estado combatiendo, no solo bajando los sitios, también localizando a las personas que los generan”, informa Harfuch.

El funcionario señaló que recientemente fue intervenido un rancho en Jalisco donde se mantenía a personas reclutadas, muchas de ellas con reporte de desaparición, precisa que no estaban en contra de su voluntad, aunque sí estaban siendo adiestradas para actividades criminales.

García Harfuch subraya que el combate al reclutamiento incluye tanto la prevención digital como las detenciones de los responsables, entre ellos un sujeto identificado como “el comandante Lastra”, capturado en un operativo conjunto del Ejército y la Guardia Nacional.