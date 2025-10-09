Juegos de rol, Demonios del Tiktok y el Instagram, más cortometrajes, charlas y presentaciones en Fóbica

Desde este viernes 10 de octubre nos lanzamos de lleno a las actividades de lo que es la Novena Edición de Fóbica Fest: un espacio dedicado al terror, el horror, lo detectivesco, la fantasía y la ciencia ficción. Cabe decir que este esfuerzo independiente no sería posible sin los apoyos del Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara, la Coordinación General de Patrimonio de la Universidad de Guadalajara, La Crónica de Hoy Jalisco; Impresión en Rígidos. Comunicación visual y Medios impresos; La Alameda. Grupo Ferretero; Bamboo-yu, Dolores Garnica, la Casa Museo López Portillo y, desde luego, Cultura Guadalajara; David Izazaga y Cultura Jalisco.

Nuestra primera cita, el viernes 10 de octubre, será en la bellísima Casa Zuno (José Guadalupe Zuno, 2226. Col. Americana). En punto de las 19:00 horas, llega la presentación de “En lo profundo del silencio, una mujer habló” de Luis Carlos Llamas; “Capistratos. La orden” de Alberto Mexía, “Angelus Erotic” de Maurio Farfan, “Relatos de una fantasía llamada Realidad” de Mr. Hopes y “Colección Privada de la condesa Dårlin Heks” de Ome Galindo. Libros sensuales y misteriosos, aguardan por nosotros. Ese mismo día, a las 20:00 horas continuamos y cerramos la noche con la presentación de “Entre monstruos y pesadillas: Umbra”, un emocionante juego de mesa, y “Parasomnia”, un fanzine, ambos proyectos de Nini studio. Nos acompañan Alter Cuauh, Koomis art, JC Guz, Chubi y Vakki art. ¡Hay que conocerlos! La entrada a todos los eventos es, desde luego, libre.

El segundo día de actividades, el sábado 11 de octubre, sigue también en Casa Zuno. En punto de las 16:00 horas, y además de nuestro bazar en el jardín, viene la presentación de la antología “Pandemonium” de nuestros queridos amigos de ContArte. El libro reúne las plumas de Gael Gómez Olivarez, Claudia Nagely Espinosa Gómez, Abraham Neri, Antonio López García, Aldo Roberto Rincón, Nicté Escalante, Alejandro Morales López, Enrique Bennetts, Alejandro Morales López, Jhon Magno y Crisol Franco. ¡Gracias a Karina Arechiga Esquerra por la invitación! Y en paralelo, pero en el jardín de la Casa, nos esperan Sofi Vargas y Damián Rivera con “Tu retrato monstruoso”; una actividad para que descubramos en una ilustración nuestro retrato más terrible. El costo del retrato es de ¡$50 pechereques! ¡Apoyen al talento local!

De igual manera, seguimos a las 17:00 horas, en el auditorio, con la presentación de libros individuales: Martha Mendoza nos presenta “Entre psicofonías y realidades”, Noemí Alejandra Gaspar Naranjo “Historias de Brujas”, Les Rod Panóptico “Lobo ¿estás ahí?”, Ana Paula Briebrich, Carol Nayeli Padilla y Samantha Aguirre “Tres veces Aura” y Mar LeFranco “Bajo tierra”. ¡Qué gusto descubrir tantas autoras!

En paralelo, pero en el jardín, vamos con “Diseño de criaturas monstruosas” impartido por la artista visual Sasha Aldrete, Elle. Con una breve plática sobre su proyecto “Planetbound” descubriremos las bases para diseñar un personaje terrible. La actividad es LIBRE y no necesita inscripción. Cerramos el día con nuestra segunda proyección de cortometrajes: “Detrás de mis puertas” del Director Damián Navarro-Vaca, “Puede cambiar de apariencia” de Gonzalo Reverte y “Entre las sombras” de Jan Velázquez. ¿Qué sorpresas nos esperan? La entrada a todos los eventos es libre.

Nuestra siguiente parada, el lunes 13 de octubre, a las 12:30 horas, es en la Biblioteca Efraín González Morfín (Mitla 378, Monumental, Guadalajara) para disfrutar del taller “Monstruos reciclados”, impartido por Alejandro Córdoba de Siniestro FX. Juguetes usados tendrán una segunda vida tenebrosa.

Y nuestra parada final, el jueves 16 de octubre, es en Casa Museo López Portillo (C. Liceo 177, Zona Centro) para disfrutar de la tercera entrega de nuestras charlas: En punto de las 17:30 horas vamos con “Las nuevas historias de terror: Apariciones, críptidos y la brujería que se comparte por Facebook, Instagram y Tiktok” Participan Patricia González y Larisa Bojórquez de Clave de Row. Y a las 18:30 horas nos vamos con “Horror y Juegos de Rol: Dirigir, escribir, jugar e interpretar personajes en escenarios aterradores” participan Valeria Moreno, GM Tyr, Irvin Morales, Michel Galvez y Hugo Hernández. La actividad es en colaboración con Rol per second, Tirando rol, Potionless, Koboldcon y Death die club. La entrada es libre. ¡Acompáñenos!

