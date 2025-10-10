Mantiene Jalisco tendencia a la baja en desapariciones y aumenta la eficacia en localización

Durante los primeros nueve meses de 2025, el número de desapariciones en Jalisco mantiene una tendencia a la baja, en tanto que la eficacia en la localización de personas aumentó más de cinco puntos porcentuales en comparación con el año anterior.

De acuerdo con la versión pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2025 se registraron 2 mil 101 desapariciones, lo que representa una disminución de 14.7 por ciento respecto al mismo periodo de 2024 cuando hubo 2 mil 464 casos, y de 41.6 por ciento en comparación con 2019 con 3 mil 597 casos.

Este es el registro más bajo para un periodo similar desde 2019.

En el mismo periodo, mil 249 personas fueron localizadas, lo que equivale a 59.5 por ciento de los casos de desaparición ocurridos y reportados entre enero y septiembre de 2025.

El porcentaje representa un avance significativo frente al 54.3 por ciento registrado en 2024 y a 48.8 por ciento de 2023, consolidando una tendencia sostenida de mejora en la eficacia de localización de personas en el estado.

A nivel nacional, Jalisco se ubicó en el cuarto lugar por número de desapariciones entre enero y septiembre de 2025, con 2 mil 101 casos, por debajo del Estado de México con 4 mil 650 registros, Nuevo León con 2 mil 286 y Ciudad de México con 2 mil 257.

El Gobierno de Jalisco reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo las estrategias de búsqueda, atención a familiares de personas desaparecidas y prevención de desapariciones, mediante la coordinación interinstitucional.

La prioridad es encontrar a quienes faltan, acompañar a sus familias y construir condiciones que reduzcan el riesgo de nuevas desapariciones, con un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y participación ciudadana.

Personas cuya desaparición y reporte ocurrieron entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de cada año:

2025: 2,502

2024. 2,785

2023: 2,904

2022: 3,426

2021: 3,556

2020: 3,571

2019: 3,832

*Fuente. Versión Pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas.

Porcentaje de localización de personas desaparecidas (casos ocurridos y reportados), entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de cada año:

2025: 59.45%

2024: 54.34%

2023: 48.84%

2022: 47.92%

2021: 54.57%

2020. 52.25%

2019: 54.07%

Fuente. Versión Pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas.

Personas desaparecidas entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2025 por entidad federativa:

Estado de México: 4,650

Nuevo León: 2,286

Ciudad de México: 2,257

Jalisco: 2,101

Guanajuato: 1,459

Puebla: 1,458

Sonora: 1,133

Sinaloa: 1,119

Baja California: 949

Hidalgo: 949

Fuentes: Versión Pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas y Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.