SGIA y SIAPA atienden peticiones ciudadanas en colonias de Tonalá

. Recorren colonias afectadas.

Con el objetivo de diagnosticar problemáticas relacionadas con inundaciones y deficiencias en la infraestructura hidráulica y sanitaria, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SGIA) y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) realizaron un recorrido por diversas colonias del municipio de Tonalá.

Las colonias visitadas fueron El Plan, Basilio Vadillo, San Gaspar, Loma Dorada y Lago Urbano El Ocotillo, donde se identificaron afectaciones como alcantarillas obstruidas, necesidad de sustitución de tuberías y puntos críticos de riesgo por acumulación de agua pluvial.

Coordinación interinstitucional para soluciones integrales

Ernesto Marroquín Álvarez, titular de la SGIA, destacó que los hallazgos del recorrido permitirán definir un plan de acción conjunto entre los tres órdenes de gobierno. En la visita también participó la diputada federal Claudia García Hernández, quien ha impulsado la atención a estas problemáticas desde el ámbito legislativo.

“Hoy estuvimos revisando temas de drenaje sanitario, drenajes pluviales, temas de inundaciones y viendo posibles soluciones que vamos a trabajar con el SIAPA, el Municipio, la Diputada y el Gobierno Federal”, señaló Marroquín Álvarez.

Por su parte, Antonio Juárez Trueba, director general del SIAPA, instruyó al personal técnico a iniciar de inmediato los estudios necesarios para avanzar en las soluciones, reiterando el compromiso del organismo con la ciudadanía.

“Nosotros siempre interesados y con el gusto de participar en todo lo que sea en beneficio de la ciudadanía, vamos a estar presentes y dando la cara”, afirmó.

La diputada Claudia García Hernández reconoció la disposición del Gobierno Estatal para trabajar de manera coordinada y agradeció el respaldo interinstitucional que ha permitido avanzar en la atención a las demandas sociales.

“Quiero agradecer públicamente el apoyo y el trabajo excelente que nos han brindado de manera interinstitucional, porque solo así se pueden resolver las cosas”, expresó.

Próximos pasos

Como parte del seguimiento a estas acciones, la próxima semana se llevará a cabo una reunión con autoridades municipales de Tonalá para estructurar un plan de trabajo en materia de infraestructura hidrosanitaria. Este plan incluirá el diálogo con la ciudadanía, con el objetivo de construir soluciones integrales y consensuadas que mejoren la calidad de vida en las zonas más vulnerables del municipio.