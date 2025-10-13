Agentes viales evitan que hombre se lance al vacío en paso a desnivel de Lázaro Cárdenas

Policías viales evitaron una tragedia

Un hombre de 60 años quien presuntamente iba a atentar contra su vida al lanzarse al vacío en el paso a desnivel de Calzada Lázaro Cárdenas, en la Colonia Alamo Industrial, fue disuadido y puesto a salvo por agentes de la Policía Vial de Jalisco.

Se trató de una rápida actuación, mediante la cual se evitó que la persona en crisis atentara contra su vida, en hechos registrados durante la madrugada de este lunes, según informó el Gobierno del Estado.

“Los hechos sucedieron sobre los carriles centrales de la Calzada Lázaro Cárdenas, a la altura de la colonia Álamo Industrial, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque”, indicó el Poder Ejecutivo de Jalisco.

Cuando realizaban un recorrido de vigilancia," los oficiales detectaron a un hombre de aproximadamente 60 años de edad que se encontraba abrazado de una luminaria, al borde del paso a desnivel, quien manifestaba su intención de lanzarse al vacío".

Los agentes de tránsito bajaron de su patrulla “y entablaron conversación con el hombre para lograr contención y, cuando se distrajo, lograron acercarse, sujetarlo y ponerlo a salvo”.

Se indicó que “una vez controlada la situación, el hombre fue atendido por personal especializado en crisis psicológicas de la Unidad de Atención en Crisis, quienes valoraron su estado emocional y le brindaron acompañamiento”.

En el lugar del suceso, acudieron también Bomberos Guadalajara y Cruz Verde Guadalajara, quienes colaboraron en la atención integral del incidente.

El Gobierno del Estado consideró que “como resultado de la capacitación y sensibilidad de las oficiales, se logró evitar una tragedia y garantizar la seguridad e integridad del ciudadano”.