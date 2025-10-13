Encabeza Quirino gira de trabajo con entrega y arranque de nuevas obras en Tlajomulco

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, encabezó una gira de trabajo por distintas comunidades del municipio, donde puso en marcha la primera etapa del nuevo Panteón Municipal de La Alameda e inauguró obras de infraestructura urbana que mejoran la movilidad, la convivencia y la calidad de vida de las familias.

Durante el arranque en La Alameda, el alcalde anunció una inversión de 8.3 millones de pesos para la primera fase del nuevo panteón, que contempla la construcción del motivo de ingreso, área administrativa, andadores principales y una fuente central.

“Hoy arrancamos la primera etapa del nuevo Panteón Municipal, una obra que responde a una necesidad real y muy sentida por las familias de esta comunidad”, expresó el edil, acompañado por vecinos, funcionarios y regidores. El nuevo panteón contará con capilla de velación, zonas para lápidas e incineración, y estará completamente equipado. “Avanzamos rápido porque ya tiene el bardeo que nos permite tenerlo listo en febrero”, destacó el alcalde.

El director general de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, explicó que el proyecto fue diseñado con criterios de funcionalidad y urbanismo sustentable:

“Es un predio de 12 mil metros cuadrados donde iniciaremos la urbanización. Contará con accesibilidad universal, áreas de descanso, capilla y distribución adecuada para lápidas y nichos. Empezamos con una inversión cercana a los 8 millones de pesos y seguiremos consolidando las etapas siguientes”, añade.

La gira continuó con la inauguración de la calle Santa Mónica, también en La Alameda, donde se intervinieron más de 200 metros lineales con empedrado y huellas de concreto estampado, redes sanitarias e hidráulicas nuevas, banquetas accesibles y arbolado, con una inversión de 4.4 millones de pesos.

En su recorrido, el presidente municipal también supervisó los avances de la rehabilitación de la calle 5 de Mayo, reiterando que su gobierno trabaja de manera cercana a la gente. La jornada concluyó en La Calera, donde el alcalde inauguró el parque de bolsillo del mismo nombre, un espacio recuperado dentro del Corredor Chapala, con una inversión de 1.4 millones de pesos. El área cuenta con pérgola, juegos infantiles incluyentes, ejercitadores, bancas, pasto sintético, iluminación y banquetas renovadas.

“Tlajomulco se transforma desde el territorio, con obras que fortalecen la infraestructura y, al mismo tiempo, fomentan la convivencia social”, subraya Gerardo Quirino.

Finalmente, el alcalde concluye reafirmando su compromiso de seguir “Siempre Chambeando y Siempre Cerca”, impulsando obras que fortalecen el bienestar y la infraestructura comunitaria.