Encuentran militares pipa “hechiza” con 33 mil litros de “huachicol” en Tlajomulco de Zúñiga

Trailer tenía adaptado un tanque en el que estaban 33 mil litros de hidrocarburo ilegal

Luego de que elementos del Ejército Mexicano localizaron una toma clandestina y aseguraron una pipa que tenía adaptado un tanque con 33 mil litros de hidrocarburo, la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Jalisco, inició una carpeta de investigación en contra de quien resulte responsable, por delitos federales.

La FGR informó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) encontraron “en las inmediaciones de la colonia Quinta Jesu”, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, una toma clandestina y en el lugar, un tráiler que tenía acoplado un autotanque con aproximadamente 33 mil litros de hidrocarburo. Aparte se incauto una máquina retroexcavadora.

“En esta acción la Defensa no reportó detenidos y lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con la integración de la carpeta de investigación para resolver conforme a derecho corresponda”, añadió la FGR.

La dependencia federal señaló que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de manera anónima, este tipo de delitos, en los teléfonos 33 39423345, 33 39423365, 800 00 85 400 o a los correos electrónicos de ventanilla.jalisco@fgr.org.mx y politicacriminaljal@fgr.org.mx