Hay recursos suficientes en el Fondo Estatal de Desastres para respaldar a Puerto Vallarta

El secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que enviarán una brigada para fumigar y nebulizar las calles. Jalisco también enviará un equipo de salud a uno de los estados afectados por inundaciones.

El Fondo Estatal de Atención de Desastres Naturales (Foeden) tiene recursos suficientes para apoyar a las habitantes de alrededor de 1,200 viviendas y negocios afectados por la tormenta tropical Raymond en Puerto Vallarta, aseguró el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora.

El Foeden tiene asignados 51 millones de pesos en 2025 y de ser necesario se ampliaría, a fin de atender a las personas afectadas de Puerto Vallarta, aseguró el funcionario estatal.

“El jueves de esta semana estará el gobernador entregando apoyos allá en Puerto Vallarta. Por cierto, ahí va a sesionar el gabinete de seguridad, el Consejo Estatal de Seguridad Pública, que integran las fuerzas federales, las estatales y las municipales y ahí estaremos también”, expresó.

En forma posterior, el gobernador Pablo Lemus hará una gira por las colonias afectadas por el desastre natural y entregará los primeros apoyos correspondientes a la contingencia de hace algunas semanas.

“El día de hoy sesionó la el Comité de Emergencias en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta que tiene como objeto que las afectaciones, las viviendas que tuvieron afectaciones en esta nueva contingencia puedan ser atendidas y solventadas”, afirmó Zamora.

Con la sesión del Comité de Emergencias de Puerto Vallarta se cumple el requisito para que se entreguen los apoyos necesarios a las familias que resultaron con pérdidas en el menaje de sus viviendas.

Por otra parte, el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que se hará trabajo preventivo para evitar que en Puerto Vallarta se propague el dengue.

“Se estarán destinando aproximadamente 25 a 30 personas al municipio de Puerto Vallarta para hacer tareas. Uno, de atención directa a la salud, pero también hay brigadistas para lo relativo a fumigación, nebulización, para reducir el riesgo de dengue, que se puede presentar siempre algunos días después de que ocurre un evento meteorológico de esta naturaleza”, explicó.

Por otro lado, el gobierno de Jalisco está enviando ayuda humanitaria con aproximadamente 20 personas, a alguno de los estados de la república afectados de igual forma por las recientes inundaciones en los estados principalmente afectados: Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. El sitio donde se llevará a personal de salud se definirá este miércoles, dijo el secretario de Salud.