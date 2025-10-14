Localizan en una semana a 23 personas desaparecidas; 5 ya estaban muertas

Familia de Atotonilco localizada

La Fiscalía de Jalisco informó que durante la semana del 6 al 12 de octubre se logró la localización de 23 personas reportadas como desaparecidas; en cinco de esos casos los desaparecidos fueron hallados ya sin vida, según reconoció la dependencia estatal.

En esos asuntos de personas a quienes se buscaba y fueron localizados muertos, la Fiscalía aseguró “que se atienden conforme a los protocolos establecidos y con el acompañamiento a las familias”.

En 17 de los 23 casos de desaparecidos encontrados durante la semana pasada existían carpetas de investigación que estaban abiertas, mientras que las seis localizaciones restantes “se concretaron tras la activación del Protocolo Alerta Amber, mecanismo que ha demostrado su eficacia en la búsqueda inmediata de menores de edad”, resaltó la corporación.

A la par de las localizaciones, se dijo que la semana pasada se recibieron 12 nuevas denuncias por desaparición, correspondientes a 11 hombres y una mujer cuyos familiares no saben en dónde se encuentran.

La Fiscalía resaltó el hecho de que las localizaciones superaron al número de nuevos casos de desapariciones y afirmó que “estos avances son producto del trabajo coordinado del personal especializado de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, que encabeza las acciones de investigación, operaciones de campo y análisis de información, en colaboración con otras instancias”.

VOLVIERON 3 MIEMBROS DE FAMILIA DE ATOTONILCO

Un caso que se dio a conocer recientemente por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco es la localización de tres integrantes de una familia vecina de Atotonilco El Alto, que desaparecieron desde el 1 de agosto de este año.

Se trata de la niña Ángela Sofía Flores Aguilera, de 3 años, y de sus papás, Paula Jatziri Aguilera Esqueda y Luis Eduardo Flores Hernández, ambos de 19, quienes fueron localizados, después de dos meses y 12 días.

Por este caso no existía carpeta de investigación pues según señaló la Vicefiscal de Desaparecidos, Blanca Trujillo Cuevas, la semana pasada, sus familiares no levantaron denuncia formal aunque sí acudieron a formular reporte ante la Comisión de Búsqueda.

Dónde estuvo esa familia y por qué se hallaba ilocalizable es por lo pronto, un enigma.