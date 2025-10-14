Reparten ayuda DIF y Cruz Roja tras tormenta en Vallarta; hubo mil 260 casas dañadas

Reparten ayuda a damnificados en Puerto Vallarta

La Cruz Roja Mexicana y el DIF Jalisco coordinan la entrega de despensas y kits de limpieza en las colonias de Puerto Vallarta que resultaron afectadas por la lluvia del pasado domingo 12 de octubre, en el marco del paso de la tormenta tropical “Raymond”, que dejó saldo de mil 260 casas afectadas e incluso una persona muerta.

El Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco, Sergio Ramírez López, informó ademas que la Secretaría de Salud Jalisco emprende labores de fumigación y control de vectores para evitar brotes de enfermedades y riesgos sanitarios, entre ellos el dengue.

El funcionario difundió que las tareas de evaluación de daños han avanzado considerablemente, y que hasta este martes 14, la cifra total se aproxima a las 750 viviendas afectadas que ya fueron valuadas.

Agregó que de esas 750 fincas, 430 presentan daños en menaje y cerca de 50 tienen afectaciones estructurales.

Las lluvias del 12 de octubre afectaron mil 260 fincas en Puerto Vallarta

Las acciones se concentran en 12 colonias impactadas por “Raymond”, incluidas Vallarta 500, Las Mojoneras, Parque Las Palmas, Los Tamarindos y La Floresta.

El fenómeno pluvial provocó el desbordamiento de canales, y como parte de ello un ciudadano arrastrado por la corriente con su vehículo y falleció; aparte, fueron rescatadas y puestas a salvo 90 personas. Con esa muerte sumarían 20 las víctimas mortales del temporal en Jalisco.

En el DIF municipal de Puerto Vallarta se han acondicionado centros de acopio para recibir agua, víveres y despensas; aparte se activaron un par de albergues temporales.

Es probable que en las próximas horas se haga una declaratoria de emergencia y así acceder a recursos para paliar los daños.