Tlajomulco entrega la renovación integral de vialidades en Galaxia La Noria

Con el propósito de mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial de las personas, el Gobierno de Tlajomulco, encabezado por Gerardo Quirino Velázquez Chávez, inauguró la renovación integral de vialidades en el fraccionamiento Galaxia La Noria, beneficiando a cientos de habitantes que transitan diariamente por la zona.

“Aquí estamos en Galaxia La Noria, cumpliendo con hechos y entregando una obra más”, expresa el alcalde durante el acto inaugural, acompañado por vecinas, vecinos y funcionarios municipales.

El presidente municipal destacó que este tipo de acciones reflejan un gobierno que transforma el territorio con trabajo constante y resultados tangibles, y añadió que la inversión de 9.9 millones de pesos permitió reconstruir la avenida principal con su camellón y renovar tres calles con empedrados y huellas de concreto.

“Vamos a seguirle dando; tenemos situaciones de agua en las que debemos avanzar, así como en servicios públicos”, señala.

De acuerdo con el director general de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, los trabajos incluyeron bacheo superficial y profundo, fresado, reencarpetado, empedrados con huellas de concreto y rehabilitación de banquetas, además de la renivelación de pozos de visita y cajas de válvulas, garantizando un sistema vial más seguro y duradero.

“Hicimos empedrados, huellas de concreto, bacheo, asfalto y seguimos trabajando. Hay demanda de topes; ya di instrucciones para colocarlos, sobre todo en la zona escolar, para que las familias se sientan tranquilas. También seguiremos mapeando zonas dañadas para continuar con la intervención en la colonia”, informa el funcionario.

Entre las calles intervenidas se encuentran Paraíso (115 metros), Circuito Acueducto (85 metros) y Acantilado (245 metros), todas pavimentadas con empedrado con huellas de concreto. Asimismo, en el Paseo Hacienda La Noria se realizaron trabajos de fresado, reencarpetado y bacheo profundo a lo largo de mil 295 metros lineales, mejorando significativamente la conectividad interna del fraccionamiento.

El dato:

Beneficio: Cientos de familias con vialidades más seguras, accesibles y duraderas.