Tlajomulco lleva la Macrobrigada “Con Todo Cerca de Ti” a la colonia La Noria

La colonia La Noria fue el punto de encuentro de la más reciente Macrobrigada “Con Todo Cerca de Ti”, una jornada en la que el Gobierno de Tlajomulco, encabezado por Gerardo Quirino Velázquez Chávez, movilizó a personal municipal, brigadistas y habitantes para trabajar juntos en la limpieza, rehabilitación y mejora del entorno urbano.

Durante la jornada, el alcalde destacó el trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanía.

“Hoy estamos en La Noria, con todo el gobierno municipal en territorio, trabajando en equipo con las y los vecinos”, expresa durante el recorrido, acompañado por directores de área, brigadistas y representantes vecinales.

En la intervención participaron 13 cuadrillas de Servicios Públicos, integradas por 90 trabajadores, junto con 10 camiones de Corresponsabilidad Social y 140 brigadistas del programa Siempre Hay Chamba, quienes unieron esfuerzos con los habitantes de la zona para limpiar, rehabilitar y embellecer calles y espacios comunes.

Macrobrigadas en Tlajomulco (Cortesía)

El alcalde subrayó que la corresponsabilidad ciudadana es esencial para mantener los espacios públicos en buenas condiciones.

“Estamos con una mega intervención en calles, avenidas y espacios públicos. Ayúdenos a mantenerlos en buen estado. Es muy importante la participación de la gente, porque al final depende de todas y de todos mantener los espacios públicos bien y en buen estado. Aquí tienen a su gobierno, que no se detiene y trabaja con toda la fuerza y el corazón para atender todas las necesidades”, enfatiza.

Las labores incluyeron rehabilitación de alumbrado público, descacharrización, bacheo, balizamiento y limpieza profunda, acciones que mejoraron la movilidad, seguridad y la imagen urbana de la colonia.

“Esto es Tlajo en acción: un gobierno que se arremanga la camisa y se mete a las calles a chambear, hombro con hombro con su gente”, afirma Gerardo Quirino, al reiterar que las Macrobrigadas continuarán recorriendo colonias para mantener un gobierno cercano y que cumple con hechos.

El dato: