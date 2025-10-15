Abre UdeG centros de acopio para damnificados por lluvias

La Universidad de Guadalajara (UdeG) anunció la apertura de centros de acopio en sus distintos campus y en la Rambla Cataluña, con el objetivo de recolectar alimentos no perecederos, productos de higiene y artículos de limpieza para las personas afectadas por las recientes lluvias e inundaciones en varios estados del país.

Una vez más, nuestra #RedUdeG, se convierte en una red de apoyo. Invito a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general a sumarse a esta causa. Los artículos que pueden donar son los siguientes:



✅ Alimentos no perecederos.

✅ Artículos de higiene personal y… pic.twitter.com/CPJ1b4iOBk — Karla Planter (@KarlaPlanter1) October 15, 2025

En Guadalajara, el centro de acopio principal se ubica en Rambla Cataluña, en la calle Constancio Hernández Alvirde 130 (antes calle Escorza), entre Avenida Juárez y López Cotilla, y operará todos los días de 09:00 a 18:00 horas.

La Rectora de la UdeG, maestra Karla Planter Pérez, hizo un llamado a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general para sumarse a esta iniciativa solidaria.

“Cada donativo, por pequeño que sea, representa esperanza para una familia que lo ha perdido todo. Sigamos demostrando que en esta Universidad la solidaridad es una manera de estar juntos cuando más se necesita, porque cuando la Universidad y su comunidad se unen, la ayuda se multiplica”, expresó.

La Rectora informó que las fuertes lluvias también afectaron municipios de la costa de Jalisco, como Puerto Vallarta, donde el Centro Universitario de la Costa (CUCosta) y las preparatorias regionales ya operan como centros de acopio para atender a las comunidades afectadas.

Además de la Rambla Cataluña, la colecta se extenderá a los centros universitarios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, entre ellos el CUCEI, CUAAD, CUCS, CUCSH, CUGDL, CUTlaquepaque, CUTonalá y CUCBA, así como a los campus regionales de Lagos, Sur, Valles, Norte y Ciénega.

La campaña surge tras las severas lluvias registradas la semana pasada en estados como Veracruz, donde las inundaciones y el desbordamiento de ríos provocaron la muerte de más de 25 personas y daños a miles de viviendas, principalmente en el municipio de Poza Rica.

De acuerdo con autoridades federales, las lluvias ocasionaron deslaves, cortes en el suministro eléctrico y afectaciones en carreteras federales, dejando incomunicadas a decenas de comunidades en Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro y Puebla.

Donar | UdG (X)

Estos fenómenos están relacionados con la tormenta tropical “Raymond” y el huracán “Priscilla”, y se prevé que las precipitaciones continúen durante el próximo fin de semana, según informes de Protección Civil.

La UdeG invita a donar agua embotellada, alimentos no perecederos, leche en polvo, artículos de higiene personal, productos de limpieza, medicamentos básicos y ropa en buen estado, así como croquetas para mascotas y herramientas que ayuden en las labores de limpieza y reconstrucción.