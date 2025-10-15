Alcanza Tlajomulco calificación perfecta en transparenci; lidera evaluación de CIMTRA 2025

El municipio de Tlajomulco de Zúñiga alcanzó el 100 por ciento de cumplimiento en la más reciente evaluación del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), correspondiente al año 2025, colocándose en el primer lugar junto con Guadalajara y Zapopan.

La evaluación, realizada entre junio y agosto, analizó la información publicada por los gobiernos municipales en sus portales oficiales con corte al 31 de marzo de 2025. Tlajomulco obtuvo la calificación máxima en las tres dimensiones que mide CIMTRA: información a la ciudadanía, espacios de comunicación gobierno-sociedad y atención ciudadana.

Durante la presentación de resultados, Fabiola Garibaldi Cortez, titular de CIMTRA capítulo Jalisco, destacó que solo once municipios aprobaron la evaluación de este año, mientras que diecisiete reprobaron.

“El promedio estatal fue reprobatorio, con 46.5 puntos, lo que muestra el compromiso y esfuerzo destacado de los municipios metropolitanos, particularmente de Tlajomulco, Guadalajara y Zapopan, que sí mantienen actualizados y mejorados sus portales de transparencia”, explica.

Por su parte, César Omar Mora Pérez, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) y colaborador de CIMTRA Jalisco, detalló que la metodología aplicada evalúa 168 variables agrupadas en nueve bloques de información, con una combinación de criterios establecidos por la Ley General de Transparencia y elementos de transparencia proactiva impulsados por la ciudadanía.

El académico subrayó que el ejercicio no solo mide el cumplimiento legal, sino que promueve una cultura de rendición de cuentas y mejora institucional, a través del trabajo conjunto entre sociedad civil, academia y gobiernos locales.

Ante estos resultados, el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez afirmó que Tlajomulco refrenda su liderazgo como un gobierno abierto, transparente y comprometido con el derecho a la información pública.

“Todas las áreas del Gobierno municipal asumen el compromiso de mantener la rendición de cuentas y un portal accesible y actualizado, en beneficio de la ciudadanía”, señala.

