Anuncia Vero Delgadillo reparación de banquetas y bacheo en la colonia El Bethel

Las calles y banquetas de la colonia El Bethel recibirán una intervención integral por parte del Gobierno de Guadalajara, con el propósito de mejorar la movilidad peatonal y vehicular, así como reforzar la seguridad en la zona.

Martes Comunitario Col.El Bethe (Cortesía)

La Presidenta Municipal, Verónica Delgadillo, anunció una inversión de 580 mil pesos destinada a labores de bacheo y reparación de aceras que, por su deterioro, representan un riesgo para peatones y automovilistas.

“Vamos a estirar un poquito más la bolsita de presupuesto y quiero que sepan que para la colonia El Bethel vamos a invertir 580 mil pesos en banquetas y bacheo”, explicó Delgadillo durante su recorrido por la zona.

Serán más de 15 tramos de banquetas los que se intervendrán de manera prioritaria, considerando el flujo peatonal y el nivel de riesgo detectado. Además, se pondrá en marcha un programa de bacheo en frío en puntos críticos ya identificados, mediante un trabajo conjunto entre el Gobierno municipal y las y los vecinos.

Durante su visita, la Presidenta también acordó reforzar los operativos de seguridad en los horarios de entrada y salida de las escuelas, atendiendo las peticiones de las y los habitantes de la colonia.

El recorrido permitió identificar más de 10 compromisos adicionales que serán atendidos en los próximos días, entre ellos el balizamiento de vialidades, la retirada de tocones, la poda de árboles para liberar luminarias y mejorar la iluminación pública, así como el desazolve de alcantarillas, muchas de las cuales se encuentran obstruidas por residuos vertidos por algunos comercios.

Verónica Delgadillo hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, recordando que mantener limpia y funcional la ciudad depende del trabajo conjunto entre autoridades y habitantes.

“Quiero pedirles que nos ayuden a cuidar lo que es nuestro, que es Guadalajara. El que es indiferente y no cuida lo que es de todos, nos lastima a todas y todos”, expresó.