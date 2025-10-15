“Dios que me dé vida para 2027”, dijo magistrada Consuelo Gonzalez, tras ser ratificada

. Magistrada Consuelo González Jiménez, comenzó como defensora de oficio, fue directora del DIF Jalisco y actualmente preside la Comisión de Niñez en el STJE.

La abogada Consuelo del Rosario González Jiménez se mostró satisfecha de su ratificación como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por un periodo de casi dos años, ya que se vence el 31 de agosto de 2027.

La magistrada tenía derecho a ser ratificada por diez años, sin embargo, ante la próxima elección de jueces y magistrados, ese periodo se recortó.

Consuelo del Rosario González es egresada de la Universidad de Guadalajara, es maestra en Derecho Civil y Financiero y tienen un doctorado en Administración y Políticas Públicas.

En el Poder Judicial comenzó como defensora de oficio y luego como abogada especializada en justicia para Adolescentes adscrita a la Décima Sala del STJE.

En el Poder Ejecutivo, fue directora de la Granja Juvenil de Readaptación Social y fue directora del DIF Jalisco.

La magistrada dijo que por el momento no tiene previsto competir en la elección del Poder Judicial en 2027.

“Yo creo que estoy conforme con la dictaminación con lo que aprobó el pleno de que sea por ese periodo. Yo la verdad solamente estoy pensando en mi compromiso que inicia en este momento y refrendar lo que hemos venido haciendo siempre por el bien de todos los justiciables, entonces, no estoy pensando en este tiempo, primeramente Dios que me lo dé de vida y yo sigo trabajando día a día con lo que es mi responsabilidad y lo que acabo de tomar protesta” expresó.

La magistrada preside la Comisión de Niñez del STJE y señaló que tiene diversos proyectos para continuar al frente de esa instancia.

“Ahorita mi prioridad son muchos proyectos que tengo para el propio Supremo Tribunal de Justicia, tengo la Comisión de niñez y entonces estaré enfocada en los derechos de niñas y niños”, dijo.

Sobre el rechazo del Congreso para ratificar al magistrado Daniel Espinosa Licón, prefirió no expresar algún comentario.