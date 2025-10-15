El Congreso ratifica a los magistrados Consuelo González y rechaza a Daniel Espinosa

. Magistrada Consuelo González rinde la protesta de ley ante esa directiva.

En una sesión extraordinaria del Congreso local, con 32 votos a favor y tres en contra, se aprobó la ratificación de la magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Consuelo del Rosario González, por un periodo que vence el 31 de agosto de 2027. Sin embargo, al magistrado Daniel Espinosa Licón, no le alcanzaron los votos para repetir en el cargo, pues se registró un empate a 18 votos, cuando se requería votación calificada.

Este empate en la votación desató una discusión entre la bancada de MC y el bloque opositor.

La presidenta del Congreso, Marta Arizmendi, declaró desde la presidencia que Espinosa Licón, quien fue presidente del STJE, no será ratificado.

“Dado que no se alcanzó la mayoría legal requerida para hacer la ratificación del magistrado Daniel Espinosa Licón, se rechaza y, en consecuencia, no se ratifica al magistrado del STJE, al ciudadano Daniel Espinosa Licón y se le ordena a la Comisión de Seguridad y Justicia, emita convocatoria para cubrir la plaza que queda vacante”, indicó.

Ante el empate, la bancada de MC solicitó que se votara de nuevo la ratificación de Espinosa Licón. La legisladora Mónica Magaña acusó que la diputada Arizmendi actuó en forma ilegal y le insistió en realizar de nuevo la votación.

“Teníamos que haber vuelto a votar, usted está cantando algo sin fundamento legal, presidenta e incluso la ley prevé textualmente que, si se persiste en el empate, lo que corresponde a la presidencia del Congreso es dar un periodo razonable tal vez para una posible discusión, un posible receso”, dijo.

El coordinador de la bancada de MC, José Luis Tostado, solicitó un receso, pero no le hicieron caso.

El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez, citó la ley y señaló que al tratarse de una ratificación de un magistrado y no alcanzar la votación de 24 de los 36 diputados presentes, no se requería una nueva votación.

“Por lo tanto, al estar en un tema de ratificación este es el capítulo que se debe de aplicar, el artículo 200 numeral 2 dice ‘si no se alcanza la votación requerida para la elección o ratificación, la Comisión competente debe actuar conforme a la Constitución Política del estado y los aplicables. No habla de ninguna repetición. No es una votación ordinaria, es de ratificación, por lo tanto, el artículo que están nombrando no es el competente, es el 200”, dijo.

De nuevo, la bancada de MC, que esta vez tuvo el respaldo del PAN y del PRI, perdió una votación frente al bloque opositor que conforman Morena, Hagamos, Futuro y Partido del Trabajo (PT).

La magistrada Consuelo González rindió la protesta de ley ante la mesa directiva y quedará en el cargo hasta agosto de 2027, ya que habrá elección para renovar a los 34 magistrados del STJE, en junio de ese año.