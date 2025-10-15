Instala Tlajomulco Consejo de Colaboración Empresarial para fortalecer el desarrollo económico del municipio

El Gobierno de Tlajomulco, encabezado por el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez, instaló formalmente el Consejo de Colaboración Empresarial, un espacio de trabajo conjunto entre el sector público y la iniciativa privada que tiene como objetivo impulsar el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de la población.

Durante el acto de toma de protesta, el alcalde destacó la importancia de generar alianzas que contribuyan al crecimiento del municipio y fortalezcan su papel como motor económico en la región occidente del país.

“Agradezco a las y los miembros del Consejo por su interés y disposición para trabajar en conjunto en la construcción de un mejor futuro, con condiciones económicas y territoriales favorables, no solo para Tlajomulco, sino también para todas y todos los ciudadanos del país”, expresó.

El Consejo tendrá la tarea de promover la colaboración con empresas locales y nacionales, identificar oportunidades de inversión y diseñar estrategias que impulsen la creación de empleos y la atracción de nuevos proyectos productivos.

Por su parte, Cristopher Rodríguez Pacheco, director técnico del Consejo de Desarrollo Económico del municipio, informó que las y los integrantes participarán en mesas de trabajo mensuales para plantear propuestas que beneficien tanto a la ciudadanía como al sector privado.

“Tlajomulco se ha consolidado como el municipio con mayor inversión en la región occidente del país. Contamos con grandes vialidades que nos conectan con los puertos más importantes de México. Es fundamental seguir trabajando de la mano con el sector empresarial, ya que ellos son uno de nuestros pilares más importantes”, señaló.

Rodríguez Pacheco subrayó que fortalecer la economía local permite evitar que Tlajomulco se convierta en un municipio dormitorio, al generar fuentes de empleo que impulsen el desarrollo de sus habitantes dentro de su propio territorio.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Tlajomulco reafirma su compromiso de ser un aliado estratégico para las empresas, facilitando un entorno propicio para la inversión, la innovación y el crecimiento económico.

El Dato:

El Consejo de Colaboración Empresarial está integrado por representantes del sector público y privado, entre ellos: