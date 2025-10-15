Prepara Tlaquepaque Feria de la Salud de la Mujer

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque invita a la población femenina a participar en la Feria de la Salud de la Mujer, una jornada dedicada a la prevención y detección oportuna del cáncer de mama, que se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en la Cruz Verde Marcos Montero.

El director de Salud Pública, Mario Salinas, destacó que la detección temprana es fundamental para salvar vidas, y señaló que el gobierno municipal mantiene acciones permanentes para promover la salud y el bienestar de las mujeres tlaquepaquenses.

Durante la jornada se brindarán servicios médicos gratuitos, entre ellos: 20 mastografías, proporcionadas por el Centro de Imagenología; pruebas de Papanicolaou; consultas médicas y dentales; toma de presión arterial y vacunación; asesoría psicológica y nutricional.

Además, se realizarán exámenes de la vista gratuitos; se harán pruebas rápidas de VIH, hepatitis C y sífilis; se entregarán preservativos, como parte de las acciones integrales de salud sexual y reproductiva.

Las mujeres interesadas en realizarse una mastografía pueden agendar su cita vía WhatsApp al número 33 1125 8805.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de fortalecer la cultura de la prevención y el autocuidado, mediante programas y jornadas que promuevan una atención médica accesible y de calidad.

Esta Feria de la Salud se llevará a cabo en la Unidad Médica Marcos Montero, ubicada en la calle Marcos Montero Ruíz No. 959, colonia Álamo. Para mayor información pueden comunicarse a los teléfonos: 33 38 37 29 73 y 33 38 37 29 71.