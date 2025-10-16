Cae otro implicado por masacre ocurrida en agosto de 2024 en la Colonia El Vergel, de Tlaquepaque

En la ciudad de Irapuato fue capturado un individuo a quien se buscaba por el ataque con armas de fuego en contra de ocho personas, ocurrido afuera de una tienda de abarrotes en la Colonia El Vergel, del municipio de San Pedro Tlaquepaque, la madrugada del 9 de agosto de 2024, con saldo de cuatro muertos e igual número de heridos.

Con la captura de Juan José “N” suman cinco los detenidos en relación con dicha masacre. Los otros implicados por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa son Jesús Eduardo “A”, Jonathan Isaac “S”, Javier Alejandro “S” y Adalberto “M”, quienes junto con el recién capturado presuntamente cometieron la agresión en el cruce de las calles Río Salado y Río Colotlán.

El atentado se consumó cuando las víctimas departían afuera del negocio de venta de abarrotes y entonces se paró cerca de ellas en un auto Nissan Tilda color blanco, cuyos tripulantes abrieron fuego por lo menos 30 veces.

Reportes periodísticos señalan que los fallecidos fueron Érick Ubaldo, de 17 años; José Armando, de 27; Víctor, de 13, y una adolescente de 17 años, que al ocurrir la matanza no estaba identificada.

Se supo el día de los hechos que las cuatro personas lesionadas tenían 10, 13, 17 y 18 años de edad.

A finales de septiembre de 2024 y gracias a operativos en los que participaron agentes de la Coordinación Nacional Antisecuestro, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional fueron detenidos Jesús Eduardo “A”, Jonathan Isaac “S”, Javier Alejandro “S” y Adalberto “M”, quienes en su mayoría fueron localizados en San José del Castillo, municipio de El Salto. Todos ellos quedaron vinculados a proceso penal.

Juan José “N” huyó de Jalisco para permanecer prófugo de la justicia. Sin embargo, la Fiscalía de este estado informó que este miércoles 15 logró su captura con apoyo de las autoridades de Guanajuato.

“El señalado ya fue trasladado a Jalisco, donde se puso a disposición del Juzgado que lo requería para continuar con el proceso penal y avanzar con las indagatorias que permitan procurar la justicia”, indicó la Fiscalía jalisciense.