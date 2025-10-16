Se ocultaba en Morelia, reo que escapó de elementos de la Guardia Nacional en Puente Grande

Rodrigo Loaiza había escapado de Puente Grande

Un hombre de 27 años que se fugó la noche del pasado 28 de septiembre del complejo penitenciario de Puente Grande cuando era custodiado por agentes de la Guardia Nacional (GN), fue recapturado.

Se trata de Rodrigo Loaiza Cortés, quien se ocultaba en la colonia Buena Vista 1ra Etapa, de la ciudad de Morelia, Michoacán, en donde fue reaprehendido por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Rodrigo había sido detenido a finales de septiembre y fue llevado a comparecer a un juzgado en Puente Grande, acusado de portación de arma de fuego, aunque la FGR no explicó de qué tipo de arma se trata.

Tras la audiencia, el reo fue subido a una camioneta, de donde en un aparente descuido de sus custodios, pertenecientes a la GN, bajó del vehículo y se perdió en la maleza.

Cuando los elementos a cargo de su vigilancia reaccionaron, el presunto criminal ya no pudo ser localizado, protegido en cierta forma por la penumbra de la noche.

La FGR tramitó una orden de aprehensión en el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en contra de Rodrigo Loaiza por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su modalidad de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Tras su receptora, agentes de la AIC de la Fiscalía General de la República con el apoyo de la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública lo pusieron a disposición del juez correspondiente, en el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en Puente Grande, donde se resolverá su situación jurídica conforme a derecho.

En su momento se dijo, que se abrió una investigación en contra de los policías a quienes se les fugó el susodicho.