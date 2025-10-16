Vecinos de San Esteban, en Zapopan, solo tienen un camión en la ruta a la Normal

En la imagen se observa el único autobús que da servicio a San Esteban. Los pasajeros hacen largas filas y algunos quedan fuera y no pueden abordar la única unidad.

Vecinos de San Esteban, colonia suburbana del norte de Zapopan, localizada en el corredor de carretera a Saltillo, viven a diario muchos problemas para salir de esa zona hacia Guadalajara, en concreto a la glorieta de la Normal, para de ahí transbordar e ir a estudiar o a trabajar.

Hace más de una semana, el gobierno estatal anunció la llegada de 100 nuevos autobuses, algunos de los cuales se asignarían para reforzar el servicio de transporte público a San Esteban e Ixcatán. El anunció lo hizo el gobernador Pablo Lemus, a quien acompañó la diputada de MC, Gabriela Cárdenas, entre otros funcionarios.

Iván González, usuario de transporte público quien vive en San Esteban, relató que en estos momentos únicamente hay un autobús para dar servicio a los habitantes.

Hace algunos meses, la Secretaría de Transporte ya había prometido seis unidades. En realidad llegaron tres, pero solo una estaba en operación, como sucede hoy.

“Solamente ingresaron tres unidades, pero de esas tres solo está funcionando una. Aquí el detalle es que no hay negociación para atender el tema, porque el que estaba de director de Transporte Público era Amilcar López. Él nos prometió esas seis unidades, en papel membretado, pero ahora es el director de Siteur y nos está dando esa negativa. Si está complicado el asunto”, dijo.

Tras el cambio de gobierno estatal, el problema persistió. El nuevo anuncio de hace una semana, les hizo abrigar esperanzas de que el servicio mejoraría, pero no es así. Uno solo camión hace el recorrido y tarda más de dos horas en pasar, dijo Iván González.

“Anunciaron hace una semana que ingresaban 100 unidades para solventar la frecuencia de paso para las rutas, cuatro unidades se asignaron para la ruta de San Esteban y no han llegado esas nuevas unidades a la ruta. No sé a que estamos jugando o simplemente están haciendo publicidad para verse bien en la foto”, se quejó.

En las mañanas, la primera hora en que el camión sale de San Esteban hacia la glorieta de La Normal es a las 5 de la mañana. El siguiente servicio se otorga a las 7.25 de la mañana y el que sigue es a las 9.45 horas.

A esas horas, el camión es insuficiente para recibir a los pasajeros, quienes hacen fila para poder ingresar. Algunos no alcanzan a abordar y tienen que irse en aventón o pagar un servicio colectivo no autorizado que se da en camionetas particulares.