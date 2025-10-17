Detienen a presuntos integrantes de banda dedica al robo y extorsión en la Región Valles

Presuntos integrantes de célula delictiva

Elementos de la Policía de Jalisco capturaron a dos hombres que, de acuerdo a lo informado por la Secretaría de Seguridad estatal, son presuntos integrantes de una célula dedicada al robo y la extorsión que operaba en la Región Valles; los señalados viajaban en una camioneta de procedencia ilegal, además de que portaban un arma de fuego y droga de la conocida como “crystal”.

La detención fue realizada en el municipio de San Juanito de Escobedo, cuando agentes de la Policía Regional circulaban sobre la Carretera de Etzatlán a Magdalena y en la brecha conocida como El Mamey, observaron una camioneta MG color negro sin placas de circulación, en donde iban dos hombres, a quienes les marcaron el alto.

En la revisión, al par de hombres no les encontraron entre sus pertenencias ningún objeto ilegal, pero al registrar el vehículo los policías localizaron un revólver calibre .32 y una réplica de plástico de un arma de fuego.

También detectaron en la camioneta una bolsa con material granulado con las características del “crystal”, con un peso cercano a los 250 gramos, aparte de un chaleco táctico.

Camioneta con reporte de robo asegurada en Jalisco

“Al verificar en plataformas oficiales la información de la camioneta MG RX5 en que viajaban, resultó que contaba con reporte de robo del pasado 13 de octubre”, señaló la Secretaría de Seguridad Jalisco.

Los detenidos se identificaron como Rolando “N”, de 49 años, y Jesús “N”, de 53, y fueron detenidos y puestos a disposición de un agente del Ministerio Público.