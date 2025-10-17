Reabren la circulación en la glorieta de López Mateos y La Calma tras concluir reparaciones

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que, tras concluir los trabajos de reparación y el colado de la superficie de rodamiento en la glorieta de las avenidas López Mateos y La Calma, en Zapopan, la circulación será reabierta en su totalidad a partir del mediodía de este sábado.

SIAPA 1| Glorieta López Mateos y La Calma (Cortesía)

En el lugar se atendió una fuga en una línea de impulsión de 16 pulgadas, lo que requirió retirar dos segmentos de losa en la parte sur de la glorieta. Los tramos afectados ya fueron repuestos y actualmente solo se espera el tiempo necesario para el fraguado del concreto antes de permitir el paso vehicular.