Vinculan a proceso a hombre que en partido de futbol mató a jugador del equipo contrario

Detenido por homicidio en partido de futbol

En audiencia efectuada en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, se dictó la vinculación a proceso en contra de Moisés “N”, por el delito de homicidio simple intencional en agravio de un adolescente de 16 años de edad, a quien agredió durante un partido de futbol y le causó la muerte.

La Fiscalía del Estado informó que el señalado como homicida deberá pasar un año en prisión preventiva justificada y que aparte, el juez del caso fijó seis meses para el cierre de las investigaciones complementarias, en espera de una sentencia definitiva.

Los hechos se suscitaron durante un partido de liga en una cancha de futbol de la unidad deportiva conocida como “La Canáan”, situada en la calle del mismo nombre en la Colonia Hermosa Provincia, del municipio de Guadalajara, la noche del 9 de septiembre de 2024.

El fallecido alineaba para un equipo llamado Víper 3.0, que se enfrentaba al Deportivo Esmeralda; según se dijo, este último iba perdiendo y en un momento uno de sus jugadores se acercó por la espalda y le asestó un puñetazo en la nuca a Luis Torres, “El Borre”, lo que le provocó traumatismo craneoencefálico y le hizo perder la vida en el terreno de juego.

Tras los hechos circularon imágenes del momento de la agresión

Moisés “N”, quien había quedado identificado desde aquella noche, fue detenido la semana pasada con base en una orden de aprehensión y luego de ser trasladado a la prisión de Puente Grande, quedó vinculado a proceso.