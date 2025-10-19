Liberan en La Primavera ejemplares rehabilitados de fauna silvestre rescatados en Tlajomulco

Un coyote fue rescatado en agosto pasado luego de caer en una fosa de captación de agua

Especialistas de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco (URFST) llevaron a cabo la liberación de varios ejemplares que fueron rehabilitados tras su rescate en distintas zonas del municipio. La acción se realizó en coordinación con integrantes del Proyecto Wildlife de San Diego Humane Society, como parte de los esfuerzos conjuntos para la conservación y el manejo responsable de especies nativas.

Los animales, un tlacuache, una víbora de cascabel y un coyote que había sido rescatado en agosto pasado luego de caer en una fosa de captación de agua, fueron reubicados en el Bosque La Primavera, tras confirmarse que se encontraban en condiciones óptimas de salud y comportamiento para su reintegración al hábitat natural.

El Gobierno de Tlajomulco destaca que estas acciones forman parte del compromiso municipal por fortalecer la profesionalización del personal técnico y veterinario, con el fin de ofrecer servicios especializados en beneficio tanto de la fauna como de la ciudadanía.

Como parte de este trabajo de actualización, personal de la URFST participó recientemente en un curso-taller impartido por el Zoológico Guadalajara, enfocado en técnicas de crianza de pequeños mamíferos y rehabilitación de fauna silvestre, con la colaboración de especialistas internacionales.

La Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal (UNASAM) hizo un llamado a la población para reportar el avistamiento de fauna silvestre que se encuentre herida, desorientada o en riesgo dentro de zonas urbanas, a través del número 33 31 38 30 98.

El personal de la unidad brinda atención oportuna y, en caso necesario, realiza el rescate y rehabilitación de los ejemplares, procurando su posterior retorno seguro al medio natural.