Tlajomulco amplía cobertura médica gratuita con el programa “Salud Cerca de Ti”

Gerardo Quirino anunció próxima apertura de una cuarta clínica en San Agustín

Con el objetivo de acercar los servicios de salud a las familias sin seguridad social, el presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, encabezó jornadas de entrega del programa Salud Cerca de Ti en las comunidades de Los Agaves y San Agustín.

Durante los eventos, se distribuyeron tarjetas que garantizan atención médica integral y gratuita en las clínicas municipales.

El alcalde destacó que este programa representa una de las acciones más significativas de su administración al eliminar las barreras económicas que impiden el acceso a la salud.

“Hoy entregamos estas tarjetas para que las familias de esta zona puedan acceder a servicios médicos gratuitos y de calidad”, señaló.

Actualmente, el municipio cuenta con tres clínicas operando, donde se brindan consultas médicas, atención odontológica y ginecológica, estudios clínicos, entrega de medicamentos y hasta dos pares de lentes gratuitos por año.

“Reconozco profundamente la visión que tuvieron desde el DIF para que este programa se aterrizara en el municipio. La verdad es que al principio parecía difícil, casi inalcanzable, y hoy ya tenemos tres clínicas grandes… Todo esto lo hacemos buscando justicia social”, expresó el alcalde.

Durante la entrega en San Agustín, Gerardo Quirino anunció la próxima apertura de una cuarta clínica del programa, que estará ubicada en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) de esa delegación.

“La próxima clínica de salud que vamos a arrancar será aquí, en el CDC de San Agustín, para que tengan su propia clínica. Vamos a seguir trabajando con todo el corazón por la salud, por San Agustín y por mi querido Tlajomulco”, afirmó.

En el programa participa el DIF Tlajomulco

El programa Salud Cerca de Ti fue impulsado por el Sistema DIF Tlajomulco, con el propósito de ofrecer atención médica gratuita y digna a quienes más lo necesitan. La presidenta del DIF Municipal, Bianca Sunderman Arriero, subrayó que esta estrategia ha permitido beneficiar a más de 15 mil familias.

“Estoy muy contenta de entregar estas tarjetas porque vienen a sumarse a los más de 15 mil beneficiarios que ya tenemos. Esto es un sueño hecho realidad, posible gracias al apoyo de nuestro presidente, que siempre ha respaldado nuestra agenda del DIF”, destacó.

Patricia Sandoval Martínez, coordinadora de Cercanía y Corresponsabilidad Social, informó que las brigadas del programa han llegado a las ocho zonas del municipio, lo que ha permitido ampliar la cobertura y garantizar la atención a más habitantes.

“Estamos muy contentos de poder entregar hoy estas 200 tarjetas y de que sepan que todo el equipo del Gobierno Municipal está aquí para que ustedes reciban el mejor servicio en las tres clínicas que tenemos: dos en la zona Valle y una en Cabecera”, señaló.

El alcalde reiteró que la salud “no puede ser un lujo ni un privilegio, sino un derecho que su gobierno continuará garantizando con cercanía, sensibilidad y compromiso”.

El dato:

Más de 15 mil familias han sido beneficiadas con Salud Cerca de Ti durante 2025.

En Los Agaves se entregaron 200 nuevas tarjetas de servicio médico gratuito.

En San Agustín se construirá la cuarta clínica municipal, que se sumará a las tres ya existentes.

Los beneficiarios tienen acceso gratuito a consultas médicas, medicamentos, odontología, estudios clínicos y lentes.