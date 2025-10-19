Zapopan rinde homenaje al cronista deportivo Roberto Guerrero Ayala

El cronista deportivo ha acompañado a México en 15 Copas del Mundo

En el marco del Mundial de Fútbol FIFA 2026, el Gobierno de Zapopan y el Comité Organizador Guadalajara 2026 rindieron un reconocimiento al periodista y narrador deportivo Roberto Guerrero Ayala, por su destacada trayectoria y su aportación al periodismo deportivo en México.

El homenaje se llevó a cabo en el Pabellón Mundialista “El Alma del Mundial”, dentro de las Fiestas de Octubre, con la presencia de autoridades municipales y representantes del comité organizador, quienes destacaron los más de 60 años de carrera del cronista, testigo de 15 Copas del Mundo y una de las voces más emblemáticas del fútbol nacional.

El Presidente Municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, encabezó el reconocimiento y subrayó la relevancia de homenajear en vida a quienes han dejado huella en la historia del deporte mexicano.

“Hoy reconocemos a uno de los mejores cronistas de Jalisco, de México y del mundo. Usted revolucionó la industria, marcó un antes y un después en el fútbol. Este reconocimiento es por su talento, su ética y la pasión que siempre ha puesto a su trabajo. Los homenajes deben hacerse en vida, cuando las personas pueden disfrutar del cariño de la gente”, expresó Frangie Saade.

El alcalde destacó además el legado de Guerrero Ayala como formador de nuevas generaciones de periodistas deportivos.

“Usted inspiró a muchos jóvenes periodistas y comentaristas, dejó una escuela de profesionalismo y respeto. Es una institución para Jalisco y para todos los que amamos el fútbol”, añadió.

Por su parte, la regidora Haidee Aceves Pérez resaltó la influencia del cronista en la historia del deporte nacional.

“Hablar de don Roberto Guerrero es hablar de historia y tradición. Su voz marcó un antes y un después en la crónica deportiva. Este reconocimiento es más que merecido para quien ha acompañado a México en 15 Copas del Mundo”, señaló.

Durante la ceremonia, se proyectó un video con momentos emblemáticos de la carrera del periodista, quien inició en la XEGT y posteriormente se consolidó en Televisa y Canal 44 de la Universidad de Guadalajara.

Visiblemente emocionado, Roberto Guerrero Ayala agradeció el gesto del Gobierno de Zapopan y del comité organizador.

“Este reconocimiento lo recibo con mucho gusto y con profundo agradecimiento al municipio de Zapopan, una tierra que quiero mucho y que ha crecido en todos los sentidos. Gracias por este homenaje y que viva Zapopan”, expresó el cronista.

En el evento participaron también Monserrat Hidalgo Gallardo, Host City Officer del Comité Organizador Guadalajara 2026; Héctor Michel House, City Manager del Comité; y Josefina Barragán Álvarez, enlace de la Presidencia de Zapopan.

Con este homenaje, Zapopan reafirma su compromiso con la promoción del deporte, la cultura y el reconocimiento al talento jalisciense que ha trascendido fronteras y forma parte del legado del fútbol mexicano.