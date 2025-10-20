Autos quemados, un homicidio y narcofincas aseguradas, saldo de 5 días en Teocaltiche

El municipio de Teocaltiche sigue siendo escenario de hechos perpetrados por la delincuencia que en cinco días dejó saldo de un hombre asesinado, cinco vehículos particulares incendiados y el intento de secuestro virtual en agravio de una mujer, el cual fue frustrado a final de cuentas por la Policía de Jalisco, que por su parte, en otras acciones, aseguró un narcolaboratorio, una finca presuntamente utilizada por un grupo criminal e incautó droga, armas y tres automóviles robados.

La presencia de la autoridad y sus golpes constantes a las mafias locales, no terminan por pacificar a esa localidad de los Altos de Jalisco a pesar del plazo fatal de 45 días que el gobernador Pablo Lemus Navarro determinó para la pacificación de ese territorio y que comenzó el 23 de abril, hace ya casi seis meses.

El recuento de hechos cometidos por delincuentes en cinco días -del 15 al 19 de octubre-, inicia con el asesinato de un hombre el pasado miércoles 15. El asesinato fue cometido a balazos en la Calle Revolución al cruce con Justo Sierra, en la colonia El Tanque, cerca del centro de la cabecera municipal.

Al arribo de policías estatales a la escena del crimen hallaron a un hombre con un par de balazos en el abdomen, el cual ya estaba muerto.

Según la poca información sobre el caso, se trató de “una agresión directa”. Los responsables se dieron a la fuga, luego de agredir al ahora finado, al parecer sin mediar palabras.

AUTOMÓVILES INCENDIADOS

La noche del mismo día, una camioneta Ford Escape fue quemada en la confluencia de Juan Pablo II y Orquídea, en la Colonia El Puente, mientras que una Windstar, que portaba placas de circulación extranjeras y que llevaba varios días sin moverse del mismo sitio, también fue incendiada, pero en la Colonia El Santuario.

Se dijo ese día que no existían indicios para confirmar que los siniestros fueron ocasionados intencionalmente, pero existe la versión de que hombres encapuchados les prendieron fuego a los automotores.

Apenas un día después, el jueves 16 también por la noche, en el cruce de Abismo y Pino Suárez, cerca del Centro de Teocaliche, ardió en llamas un coche Honda Accord de modelo atrasado, al igual que otros dos automóviles: una Chrysler Caravan y una Nissan, estacionados a unos metros de distancia de donde se registró el primer siniestro.

La Secretaría de Seguridad Jalisco indicó que no contaba con testimonios sobre cómo se suscitaron los incendios y los casos quedaron en manos de un agente del Ministerio Público de la región, para integrar las investigaciones.

FINCA CON INDICIOS DE LA DELINCUENCIA

El mismo 15 octubre Policías del Estado dieron con una vivienda en la Calle Torneros al cruce con Artesanos, de la Colonia La Calerita, luego de que los agentes escucharon disparos provenientes de dicha finca.

Al llegar, los agentes estatales ya no encontraron a quienes hacían las detonaciones pero pudieron detectar que al interior de vivienda -que tenía la puerta de acceso abierta- estaban algunos chalecos con la leyenda “Marina”, aparte de cargadores para fusiles y casquillos de bala e incluso vieron que había horadaciones por proyectiles de arma de fuego en las paredes. .

Sobre este asunto se dio vista al Ministerio Público de la Federación, quien según se dijo, solicitó una orden de cateo para allanar el sitio.

VEHICULOS ROBADOS Y ARMA LARGA INCAUTADOS

La Policía del Estado y elementos municipales de Teocaltiche aseguraron, el día 16 de octubre, tres automóviles robados, un rifle de asalto y equipo táctico.

El aseguramiento tuvo lugar en el cruce de las calles Guanajuato y Quintana Roo, de la Colonia Maravillas, luego de que un grupo de individuos, al detectar a los policías, dejaron ahí los automóviles y se echaron correr.

Los vehículos que abandonaron era una Chevrolet Tahoe robada a mano armada en el estado de Aguascalientes, hace poco más de un año; una Nissan Xtrail con reporte de robo en el municipio de Encarnación de Díaz y una Chevrolet Traverse, que había sido hurtada en Lagos de Moreno.

Se informó que en la Xtrail estaban tres cargadores -uno de ellos para fusil AR-15-, aparte de una cubeta con ponchallantas y un chaleco blindado.

Al interior de la Traverse había un rifle de asalto calibre .223, con su cargador y ocho cartuchos útiles.

La policía estatal aseguró finca presuntamente usada como narcolaboratorio

ENCUENTRAN NARCOLABORATORIO

Este 19 de octubre, agentes de la Fuerza de Operaciones Estratégicas y Protección Ciudadana (FOEP) de la Secretaría de Seguridad Jalisco dieron con una finca que al parecer era la sede de un laboratorio clandestino de droga, el cual estaba situado en la Privada de La Cruz al cruce con Doroteo Arango, en las proximidades del Centro de Teocaltiche.

Luego de que se reportaron detonaciones de bala en dicho sitio, los elementos estatales acudieron y detectaron que dos sujetos vestidos de negro corrían hacia una motocicleta, en la que escaparon al notar que los oficiales se aproximaban y los superaban en número.

Al inspeccionar la zona observaron que en una finca tenía la puerta abierta y desde afuera observaron una pistola tipo escuadra, asó como varias bolsas con material en color blanco, al parecer droga.

Los uniformados notificaron del hallazgo a un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Federal en Jalisco, quien solicitó el acordonamiento y resguardo del domicilio mientras se solicita y ejecuta una orden de cateo.

RESCATAN EN PANTEÓN A VÍCTIMA DE SECUESTRO VIRTUAL

En otra acción realizada este domingo 19 de octubre, policías estatales localizaron a una mujer que era víctima de secuestro virtual en Teocaltiche, a quien delincuentes telefónicos le llamaron y tras amenazarla, hacieron que se dirigiera al cementerio municipal de Teocaltiche, mientras sus familiares recibían la exigencia de una cantidad de dinero haciéndoles creer que ella estaba en poder de una banda de plagiarios.

El caso se resolvió con la localización de la mujer luego de que elementos de la Policía Regional realizaban patrullaje en la Colonia Juárez cuando en la Privada Víctor Ordorica fueron abordados por un hombre quien les explicó que había recibido llamadas en las que le exigían el depósito de miles de pesos a cambio de no hacerle daño a su hermana, quien supuestamente se hallaba secuestrada.

A la mujer la hicieron irse a esconder al panteón mientras a sus familiares les hacían creer que estaba secuestrada

Dijo que su consanguínea no estaba en su domicilio, por lo que comenzó a buscarla, hasta que encontró a los estatales y les pidió auxilio.

Los uniformados le asesoraron para que no hiciera ningún depósito y tras recabar las características de la afectada, desplegaron un operativo de búsqueda y después de revisar tiendas comerciales, parques y lugares públicos, al final dieron con ella en el panteón.

Al ser ubicada, estaba en una llamada telefónica, por lo que los oficiales le pidieron que colgara y entonces, les expuso que de un número desconocido le hablaron y con amenazas le pidieron que saliera de su casa, comprara un nuevo chip celular y lo usara en su teléfono.

Finalmente, le ordenaron que se quedara en el cementerio y no les colgara la llamada, lo que ella obedeció hasta que la localizaron los policías estatales, quienes le hicieron caer en cuenta de lo que estaba pasando y derivaron el caso al Ministerio Público.

MUNICIPIO ASOLADO

Teocaltiche ha padecido desde hace tiempo el flagelo de la delincuencia, que se agudizó este 2025, luego de que ocho policías municipales y un chofer del ayuntamiento desaparecieron en febrero, cuando salieron rumbo a Guadalajara para los exámenes de control y confianza. Poco después, cuatro de ellos fueron encontrados asesinados y descuartizados en bolsas negras. Los otros cinco no han sido localizados.

Aún con la intensificación de la presencia de la Policía del Estado así como de la Guardia Nacional, y en otro de los embates de los grupos delictivos de la zona, fue asesinado el jefe local de la comisaría, Ramón Grande Moncada, el 15 de abril de este año, después de lo cual, el gobernador Pablo Lemus fijó un plazo de 45 días para pacificar al municipio, el cual venció el 7 de junio pasado; sin embargo, la tranquilidad parece no asentarse en la demarcación.

Antes de que venciera la fecha fatal fijada por el mandatario, fueron asesinados también el secretario general del ayuntamiento, José Luis Pereira Robles -el 28 de abril- y Cecilia Ruvalcaba Mercado, quien era jefa de enfermeras del hospital comunitario, regidora y ex candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Teocaltiche, en hechos ocurridos a la medianoche del 8 de mayo.

Por estos últimos dos crímenes se anunció la detención de por lo menos un sospechoso pero no se ha informado de avances en los casos.