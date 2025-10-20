Morena acusa desvío de recursos y recortes a servicios básicos en el presupuesto de Guadalajara

Los regidores de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara denunciaron que la administración de Movimiento Ciudadano incurre en un “bacheo presupuestal” para cubrir un déficit financiero derivado de su mala gestión, al desviar más de 500 millones de pesos hacia rubros de lujo, imagen y eventos, en detrimento de servicios públicos esenciales.

El coordinador de la bancada, Juan Alberto Salinas Macías, afirma que las modificaciones al presupuesto 2025 “confirman lo que hemos señalado todo el año: este gobierno vive de la frivolidad y de hacer negocios privados con recursos públicos”.

Según el análisis de la fracción, el Ayuntamiento habría utilizado la partida de contingencias, destinada originalmente a emergencias e inundaciones, para la compra de vehículos de lujo por 281 millones de pesos, dejando ese fondo en ceros.

Los regidores señalaron que el gobierno tapatío incrementó de forma desproporcionada diversas partidas presupuestales, como un 12 mil 400 por ciento en congresos y convenciones, 21 por ciento en pauta por internet, tres mil706 por ciento en indemnizaciones y cinco mil 787 por ciento en carrocerías y remolques.

En contraste, denunciaron fuertes recortes en áreas prioritarias, entre ellas un 86 por ciento menos en mantenimiento de inmuebles, 49 por ciento en instrumental médico de las Cruz Verde, 69 por ciento en impuesto sobre nómina y 19 por ciento en alimentos para personal operativo.

“Sube la imagen, baja la atención a las personas. Suben los autos de lujo, bajan los servicios médicos. Este presupuesto es un espejo del ego y la frivolidad del gobierno de Movimiento Ciudadano”, recalca el coordinador morenista.

Salinas también señaló presuntas irregularidades en el OPD “GDL Limpia”, al asegurar que “sigue sin transparencia en el pago a su personal ni en aportaciones al IMSS”. Asimismo, critica el gasto de nueve millones de pesos en repavimentar calles céntricas “que no lo necesitaban”.

“Es un descaro: levantan concreto para tener escenarios de selfie, no para resolver necesidades de la gente”, apunta.

La fracción de Morena adelantó que votará en contra de las modificaciones presupuestales: “Lo que están haciendo es bachear el presupuesto para tapar el desastre de su gestión. El tiempo nos dio la razón”, concluye Salinas.