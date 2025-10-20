Rompe récord de asistencia la 9ª Carrera Leones Negros con 16,500 corredores

Éxito. La competencia universitaria rompió récord de participación.

La Universidad de Guadalajara (UdeG) celebró este domingo la 9ª edición de la Carrera Leones Negros 10K y 5K Red Cola, rompiendo récord de participación con 16,500 corredores, en el marco de los 100 años de la Refundación de la UdeG.

Aunque inicialmente se habían registrado 12 mil participantes, personal de Protección Civil de la universidad contabilizó 4,500 corredores adicionales, superando ampliamente el récord de 11 mil asistentes en 2024.

Desde las 6:30 de la mañana, los corredores partieron desde la avenida Juárez, frente al Edificio de la Rectoría General, recorriendo un circuito que incluyó puntos emblemáticos como la Glorieta de La Minerva y la avenida México, hasta llegar a la meta en el cruce de Morelos y avenida Enrique Díaz de León.

Ganadores de la competencia

Categoría varonil 10K

Israel Oropeza – 31:45 (ganador por cuarta ocasión)

Roberto Carlos Espinosa – 32:54

Noé Romero Chávez – 33:53

Categoría varonil 5K

Sergio Hernández González – 16:49

Luis Salvador Aguilar – 17:01

Erik Halie López – 17:10

Categoría femenil 10K

Dafne Camila Espinosa – 37:16

María Cristina González – 37:35

Anyela Toro Delgado – 40:01

Categoría femenil 5K

Noelia Iliana Yee – 20:09

Yaretzi Godínez – 22:11

. Inclusión. Fotos: Edgar Campechano Espinoza | Iván Lara González | Luis Sosa

Una carrera con historias inspiradoras

La edición de este año destacó por su inclusión, con la participación de personas en silla de ruedas, adultos mayores y personas con movilidad reducida.

Entre las historias más emotivas estuvo la de Javier Alejandro Hernández Ramírez y su hijo Sebastián “El Pato” Hernández Omaña, quien vive con autismo. Javier compartió que correr ha sido una terapia que ha ayudado a su hijo a socializar y desarrollarse emocionalmente.

También participó Don Simón Canela Magallón, de 102 años, quien corrió por cuarta vez esta competencia. Su pasión por el deporte comenzó a los 82 años, y asegura que correr le ha ayudado a sobrellevar la pérdida de su esposa y mantenerse activo.

Una fiesta universitaria

El Coordinador General de Servicios Universitarios, Juan Carlos Guerrero Fausto, destacó que esta edición fue especial por celebrarse en el marco del centenario de la UdeG:

“Este año corrimos más de 12 mil leones y leonas negras. Es especial porque son 100 años de nuestra Universidad. Recuerden que este evento es una fiesta”.

La 9ª Carrera Leones Negros no solo rompió récords, sino que reafirmó el espíritu deportivo, inclusivo y comunitario de la Universidad de Guadalajara. (Con información de la UdeG)