Capturan a sujeto por intento de robo de vehículo en el que el dueño fue herido de bala

Acusado de participar en el intento de robo de vehículo cuyo dueño recibió un balazo, fue vinculado a proceso Fernando “N”, por los delitos de tentativa de robo calificado y lesiones calificadas, por lo que deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa por un año, en espera de una sentencia.

El suceso por el que se le vinculó se registró la noche del pasado 7 de octubre en el cruce de las calles Esteban Alatorre y Cairo, en la Colonia Libertad, del municipio de Guadalajara, en los momentos en que la víctima —un adulto mayor del que la Fiscalía no proporcionó su edad exacta— iba subiendo a su camioneta Jeep color blanco, y entonces fue abordado por un par de hombres.

Uno de los individuos amenazó con una pistola al propietario y le ordenó bajar del vehículo, pero por una causa que no está muy clara, la víctima resultó herida con un disparo del arma de fuego en la pierna, por lo que el par de delincuentes terminaron por huir del lugar, sin llevarse la camioneta.

La Fiscalía del Estado informó que agentes de la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículo lograron identificar como uno de los presuntos autores de los hechos y arrestar a Fernando “N”, a quien llevaron a Puente Grande para que un juzgado realizara la audiencia al final de la cual se dejó vinculado a proceso al detenido.

La Fiscalía indicó que continúa con las investigaciones tendientes a capturar a al otro involucrado en el caso.