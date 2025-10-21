Ex conductores del Sistecozome exigen pagos tras el cierre de la paraestatal hace ocho años

A la protesta acudieron alrededor de 20 personas. Los ex trabajadores piden que se instale mesa de trabajo y se les cubran los adeudos.

Hace más de ocho años, el entonces gobernador Aristóteles Sandoval, decidió cerrar la empresa paraestatal Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana (Sistecozome). Sin embargo, aún hay por lo menos 88 personas que aún no reciben sus pagos tras la extinción de su fuente de empleo.

Cerca de 20 personas se manifestaron este martes frente a Palacio de Gobierno, para pedirle al gobernador Pablo Lemus, que se les paguen los laudos de los juicios laborales que han ganado en esos ocho años.

La mayoría son ex conductores de las rutas que operaba el Sistecozome, algunos eran empleados administrativos. El ex gobernador Enrique Alfaro hizo pagos a ex empleados, pero aún persisten 37 que ganaron juicios tras el fin de la empresa, 45 por haber sido despedidos previo al cierre de la paraestatal y seis son viudas o hijos cuyos padres ex trabajadores, ya murieron.

Héctor Ramos Vega, ex líder del Sindicato de Trabajadores del Sistecozome, dijo que el gobernador Pablo Lemus no atiende sus reclamos.

“No nos han volteado a ver, hemos hecho oficios que se le han entregado directamente a su oficina, al secretario de Gobierno y hemos visto por fuera a emisarios que envía el gobernador y nomás no a habido una contestación adecuada. Al parecer desde que llegó Pablo Lemus, no le interesa negociar los laudos que tenemos”, relató.

La mayoría de quien laboró para el Sistecozome hoy está en la tercera edad, por lo que piden que el gobierno estatal cumpla y les pague lo que les corresponde.

“Pues queremos que nos escuche y que pongan una mesa de negociación para poder llevar a cabio negociaciones de nuestras demandas, por que así como ves que todos somos de la tercera edad, deberíamos estar pensionados. La mayoría somos de la tercera edad”, expuso.

Los manifestantes estuvieron representados por Cuauhtémoc Peña Cortés, líder de la Federación General de Sindicatos de Trabajadores y Municipios (FGTEM). Una comisión de los manifestantes fue atendido por personal de la Sub Secretaría de Asuntos del Interior.