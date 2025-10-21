Inician foros ciudadanos para actualizar los Planes Parciales de Desarrollo en Guadalajara

Con el objetivo de construir una Guadalajara más ordenada y próspera, el Gobierno de Guadalajara dio inicio a los foros de consulta para actualizar los Planes Parciales de Desarrollo Urbano. El primer encuentro se realizó en la Comunidad Atlas-Olímpica, en el Centro de Desarrollo Infantil 8.

Mario Silva, jefe de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia, hizo un llamado a la ciudadanía para participar activamente en este proceso y aportar su experiencia cotidiana para mejorar la planeación de la ciudad.

Gobierno de Guadalajara (Cortesía)

“Esta consulta es para ustedes, para que de manera colectiva podamos identificar los principales problemas de nuestra comunidad y cómo los instrumentos de planeación pueden ayudarnos a mejorar calles, infraestructura, servicios, alumbrado, parques y establecer reglas claras para el comercio y la vivienda”, destacó.

Silva subrayó que los foros son una oportunidad para recoger la voz de quienes viven, disfrutan o padecen el diseño urbano, y señaló que la experiencia vecinal es esencial para construir soluciones efectivas.

Gobierno de Guadalajara (Cortesía)

“Creemos y le apostamos a que la experiencia real de los vecinos y vecinas es lo más importante, por encima de la parte técnica”, afirmó.

Por su parte, Isabel de la Torre, coordinadora de Gestión Integral de la Ciudad, invitó a la ciudadanía a sumarse a los foros para aportar su visión y contribuir a que los planes reflejen las necesidades reales de Guadalajara.

“Lo más valioso es tener la participación y la opinión de todas y todos ustedes”, señaló.

Durante las mesas de trabajo, los asistentes conocieron los distintos tipos de calles que existen en la ciudad y aprendieron, mediante herramientas interactivas, sobre la distribución ideal de viviendas, escuelas, hospitales, industrias y espacios deportivos, con el fin de promover una ciudad de proximidad.

Gobierno de Guadalajara (Cortesía)

Perla María Zamora, directora de Ordenamiento del Territorio, explicó que este ejercicio busca traducir el conocimiento técnico en dinámicas accesibles para que la ciudadanía pueda aportar desde su experiencia.

“Hemos confeccionado herramientas, mapas y maquetas para transferir el conocimiento técnico y que ustedes nos regresen su conocimiento local”, explicó.

Las consultas continuarán este martes en el Centro de Desarrollo Comunitario 21 y se llevarán a cabo en las 11 Comunidades del municipio.

Además, las y los ciudadanos pueden participar en línea a través del siguiente enlace: Formulario de participación.