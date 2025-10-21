Más de 600 alumnas de nivel primaria participaron en el programa “Niñas por la Igualdad”

Con la participación de más de 600 alumnas de quinto año de primaria, concluyó el programa “Niñas por la Igualdad”, impulsado por el Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque (IMMUJERES).

La iniciativa promueve la equidad de género y el empoderamiento desde las aulas (Cortesía)

La directora de IMMUJERES, Miriam Alejandra Vázquez Casillas, informó que el programa se desarrolló en cerca de 20 planteles educativos del municipio y tuvo como propósito fomentar en las niñas el reconocimiento y ejercicio de sus derechos desde la infancia, además de promover la reflexión sobre los estereotipos de género que pueden limitar su desarrollo personal y social.

Mediante actividades lúdicas, dinámicas y reflexivas, las participantes conocieron sus derechos y aprendieron la importancia de ejercerlos en su vida cotidiana, con el fin de construir una existencia plena, libre y en igualdad de condiciones.

El programa tuvo una duración de poco más de dos meses y benefició a niñas de entre ocho y diez años de edad, pertenecientes a escuelas ubicadas en colonias como Álamo Industrial, Zona Centro, Las Juntas, San Pedrito, Santa María y Toluquilla.

Vázquez Casillas destacó que IMMUJERES cuenta con un equipo interdisciplinario especializado en el diseño, planeación y ejecución de programas enfocados en la capacitación, sensibilización y erradicación de la violencia contra las mujeres.