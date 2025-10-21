Recibirá Tequila certamen que reconoce las experiencias turísticas más destacadas de México

Con el propósito de fortalecer el liderazgo turístico de Jalisco y posicionarlo ante el mundo, Tequila será la sede oficial de la décima edición del certamen “100 Imperdibles de México”, una iniciativa que impulsa y proyecta —a nivel nacional e internacional— las experiencias turísticas más destacadas del país.

Tequila será la sede del décimo aniversario de los “100 Imperdibles de México”, encuentro que distinguirá a la Secretaría de Turismo de Jalisco por su impulso a la proyección turística del estado (Cortesía)

La celebración, programada para el 26 de marzo de 2026, marcará una década de trayectoria del concurso con mayor participación en el sector turístico nacional, el cual ha registrado más de seis millones de votos a lo largo de sus ediciones.

El evento reconocerá las experiencias más sobresalientes de México en distintas categorías, con ganadores elegidos por turistas nacionales e internacionales a través de los sitios oficiales del certamen y de la Guía Nacional de Turismo Discovery Quest México.

Tequila, epicentro del turismo nacional

Como parte del programa, líderes del sector, creadores, representantes de medios de comunicación y figuras clave del turismo nacional arribarán a Tequila el jueves previo al evento para participar en una cena temática dedicada a la cultura mexicana, que abrirá oficialmente las actividades del fin de semana.

Durante la jornada se rendirá homenaje a los ganadores de la edición 2025 y se conmemorará el décimo aniversario del certamen “100 Imperdibles de México”, consolidado como una de las plataformas más influyentes en la promoción del turismo nacional.

Además, se otorgará un reconocimiento especial a la Secretaría de Turismo de Jalisco por su trabajo en la promoción del estado y, particularmente, por el posicionamiento de Tequila como Destino Imperdible de México.

El nombramiento coloca al Pueblo Mágico entre las sedes más emblemáticas del certamen, junto con San Miguel de Allende, Playa del Carmen y Querétaro, destinos que han albergado ediciones anteriores.

Un evento con sello jalisciense

El encuentro contará con el respaldo de Mundo Cuervo, anfitrión de esta edición, y tendrá como sede principal la Hacienda El Centenario, un recinto que conjuga patrimonio histórico, vocación turística e infraestructura para eventos de alto nivel.

Recibirá Tequila certamen que reconoce las experiencias turísticas más destacadas de México (Cortesía)

Cada experiencia seleccionada como “imperdible” representa una invitación a valorar y preservar la riqueza natural y cultural del país, así como a fortalecer el vínculo entre México, sus habitantes y quienes lo visitan.

A través de este ejercicio, los asistentes vivirán una muestra excepcional de lo mejor de México en un solo lugar, con experiencias, sabores y expresiones culturales que reflejan la diversidad y la grandeza nacional.

Aunque los detalles del programa se mantienen en reserva, el comité organizador adelantó que esta edición ofrecerá una propuesta multisensorial, centrada en el turismo sostenible, la innovación y la identidad regional.

Convocatoria abierta

La Secretaría de Turismo de Jalisco y el comité organizador invitan a negocios turísticos de todo el país a postular sus experiencias para ser parte de esta celebración.

El certamen “100 Imperdibles de México” busca reconocer las experiencias más representativas del territorio nacional, promover la conservación del patrimonio cultural y natural, y contribuir al posicionamiento de México como destino de referencia internacional.

Las nominaciones ya están abiertas en el portal oficial: 100imperdiblesmx.com