Reinauguran Área de Salud en el CREA para fortalecer la atención médica integral a mujeres

. La reapertura del espacio en el CREA fortalecerá y ampliará los servicios médicos disponibles para las mujeres usuarias.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, conmemorado cada 19 de octubre, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) anunció la reinauguración del Área de Salud en el Centro de Reunión y Atención para las Mujeres (CREA), ubicado en Miguel Blanco 883, Zona Centro de Guadalajara. Este logro fue posible gracias al convenio de comodato con el Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco.

La reapertura representa un paso significativo hacia el fortalecimiento de los servicios médicos especializados para mujeres, ofreciendo atención más digna, accesible y con enfoque integral. Entre los servicios disponibles se incluyen medicina general, psicología, ginecología y, como novedad, mastografías gratuitas para la detección oportuna del cáncer de mama.

Autoridades presentes en la ceremonia

El evento contó con la participación de destacadas figuras del ámbito estatal:

-Fabiola Loya Hernández, Secretaria de la SISEMH

-Héctor Hugo Bravo Hernández, Director del OPD Servicios de Salud Jalisco

-Ana Gabriela Velasco García, Subsecretaria de Igualdad de Género

-Karina Alejandra Hernández Ponce, Directora del CREA

-Esther Cisneros Quirarte, Directora de la Fundación Voluntarias Contra El Cáncer A.C.

Durante su intervención, Loya Hernández subrayó que “hacer realidad una política pública de igualdad para las mujeres tiene que ver con garantizar sus derechos, y el acceso a la salud es un derecho fundamental y un pilar para el empoderamiento de las mujeres”.

Por su parte, Bravo Hernández destacó la importancia de intensificar las acciones de prevención durante octubre, mes dedicado a la lucha contra el cáncer de mama, e invitó a la comunidad a difundir la disponibilidad de mastografías gratuitas en el CREA.

Un espacio para el bienestar de las mujeres

El CREA es un centro dedicado a brindar atención integral, orientación y capacitación a mujeres, sus familias y la comunidad. Con esta reinauguración, se refuerza el compromiso de la SISEMH de institucionalizar la perspectiva de género y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en Jalisco.

La incorporación del servicio de mastografía representa una herramienta clave para reducir la brecha en el acceso a diagnósticos oportunos, especialmente en sectores vulnerables. Este avance no solo mejora la calidad de vida de las mujeres, sino que también promueve una cultura de prevención y autocuidado en la sociedad.

Con esta acción, el Gobierno de Jalisco reafirma su compromiso con la salud pública y la igualdad sustantiva, consolidando espacios seguros y especializados que atienden las necesidades reales de las mujeres. La reinauguración del Área de Salud en el CREA es un ejemplo de cómo la colaboración interinstitucional puede generar cambios tangibles y positivos en la vida de las personas.