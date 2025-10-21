Tlaquepaque fomenta derechos de la mujer en alumnas de primaria

Con la participación de más de 600 alumnas de quinto año de primaria, concluyó el programa “Niñas por la Igualdad”, impulsado por el Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque (IMMUJERES).

La directora del instituto, Miriam Alejandra Vázquez Casillas, explica que el programa se desarrolló en cerca de 20 planteles de nivel primaria con el objetivo de fomentar en las niñas el reconocimiento de sus derechos y la importancia de ejercerlos desde la infancia.

“A través de actividades lúdicas y reflexivas se dio a conocer a las niñas cuáles son sus derechos, con el propósito de que comprendieran que ejercerlos desde temprana edad es fundamental para construir una vida plena, libre y en igualdad de condiciones”, señala.

Tlaquepaque fomenta derechos de la mujer en niñas (Cortesía)

El programa, con una duración de poco más de dos meses, estuvo dirigido a niñas de entre ocho y diez años de edad y se llevó a cabo en planteles educativos de colonias como Álamo Industrial, Zona Centro, Las Juntas, San Pedrito, Santa María y Toluquilla.

Vázquez Casillas destacó que el IMMUJERES cuenta con un equipo interdisciplinario especializado en diseñar y ejecutar este tipo de estrategias educativas, orientadas a fortalecer la igualdad sustantiva y prevenir la violencia contra las mujeres.

“El trabajo con las niñas es esencial para formar generaciones que crezcan con conciencia de sus derechos y con herramientas para ejercerlos sin miedo ni limitaciones”, concluye la funcionaria.