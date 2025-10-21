Zapopan renueva 450 metros de calle en la colonia Carlos Rivera Aceves

El Gobierno de Zapopan, a través de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, inauguró la rehabilitación integral de la calle Platino, ubicada en la colonia Carlos Rivera Aceves, al sur del municipio. Esta intervención, que abarca 450 metros de vialidad, representa una inversión superior a los 21 millones de pesos de recursos municipales y cumple un compromiso adquirido con las y los habitantes de la zona.

Inauguración calla Platino (Cortesía)

El proyecto tuvo como objetivo mejorar la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de las familias zapopanas, mediante la renovación de infraestructura urbana y la creación de espacios más accesibles y sostenibles.

El director de Obras Públicas e Infraestructura, Ismael Jáuregui Castañeda, destacó que esta obra forma parte de un plan de continuidad que comenzó hace una década y que ha permitido transformar el municipio a través de la dignificación de sus calles.

“En 10 años hemos construido más de 700 kilómetros de vialidades, y esta es solo una de tantas obras que han cambiado la cara de Zapopan. Si comparamos con el Zapopan de 2014 hacia atrás, el avance es notable. Se cuentan fácil, pero cada calle rehabilitada representa un impacto real en la vida de las personas”, expresó Jáuregui Castañeda.

Durante el evento, el funcionario también anunció el inicio de la construcción del Gran Parque Zapopan Sur, un espacio que fomentará la convivencia, el deporte y la recreación en la zona, además de mejorar la seguridad y mitigar riesgos de inundación.

“Una gran parte del Arroyo El Seco se va a abrir y se generarán cuatro tanques de regulación, con capacidad para controlar cerca de 80 mil metros cúbicos de lluvia. Esto significa mayor protección para las familias. Recordemos que en 2021 reconstruimos cinco vasos reguladores con capacidad de 156 mil metros cúbicos, y gracias a eso este año no tuvimos problemas de inundaciones”, detalló el titular de Obras Públicas.

Inauguración calla Platino (Cortesía)

A la inauguración también asistió la diputada local del Distrito 10, Mónica Magaña, quien reconoció la colaboración entre ciudadanía y gobierno como clave para concretar proyectos que realmente atienden las necesidades de las colonias.

“Estas obras son resultado del diálogo con la gente. Invitamos a todas y todos los zapopanos a acercarse a las autoridades, a expresar lo que necesitan, porque es así como se logran acciones concretas que mejoran su entorno”, señaló.

Los trabajos en la calle Platino incluyeron pavimentación con concreto hidráulico, renovación de banquetas, cruces peatonales y elementos de accesibilidad universal, así como la integración de áreas verdes y alumbrado público moderno, lo que refuerza el compromiso de Zapopan con la movilidad segura y sustentable.

Esta obra forma parte de un plan integral de inversión en la zona sur del municipio, donde se han destinado más de 600 millones de pesos para mejorar infraestructura y servicios públicos. Entre los proyectos destacados se encuentran La Colmena Miramar, la modernización de la avenida Mariano Otero, el Centro de Autismo Sur y las unidades deportivas Arenales Tapatíos y Lomas de la Primavera.

Asimismo, el Hospitalito Sur (en proceso), el Gran Parque Zapopan Sur y la rehabilitación de la calle Miguel de la Madrid complementan una estrategia municipal orientada a reducir la desigualdad territorial y consolidar un desarrollo equitativo y sustentable para todas las comunidades zapopanas.