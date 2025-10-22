Adornan 10 mil cempasúchiles plazas del Centro Histórico

Cempasúchiles plazas del Centro Histórico

Guadalajara se vistió de cultura y tradición. Con motivo de la celebración del Día de Muertos, la Coordinación de Servicios Públicos Municipales colocó plantas de esta flor en plazas y espacios públicos.

Óscar Villalobos, Coordinador de Servicios, informó que la colocación de las plantas inició en el Centro Histórico.

“Iniciamos la temporada de plantación de cempasúchil en el corazón del Centro de la Ciudad de Guadalajara, estamos plantando alrededor de 10 mil plantas”, explicó.

La colocación de estas plantas ornamentales está a cargo de la Dirección de Parques y Jardines, cuyo titular, Javier Romo, detalló los lugares donde se plantaron cempasúchiles.

“Las empezamos a plantar en Plaza de Armas, Rotonda, Plaza Guadalajara y Presidencia”.

Cempasúchiles plazas del Centro Histórico

El funcionario municipal invitó a las y los visitantes al Centro Histórico a cuidar las flores, no pasarlas ni arrancarlas.