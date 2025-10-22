Imputan ante un juez a hombre acusado de matar a integrante de ballet folclórico en Puerto Vallarta

FOTO: Facebook Sororas Violetas Jalisco

La Fiscalía de Jalisco informó que ejecutó una orden de aprehensión en contra de un hombre acusado por el delito de feminicidio.

Víctor Hugo “N” fue detenido como presunto responsable del feminicidio en agravio de Livia Betzabé Gutiérrez García, de 23 años, asesinada el 14 de octubre en la Colonia Infonavit, de Puerto Vallarta.

Trascendió que el día de los hechos Víctor Hugo “N” le comunicó a la víctima, quien había sido su pareja, que se hallaba enfermo en su domicilio, por lo que la joven, tras salir de un ensayo en el ballet folclórico al que pertenecía fue a ver al ahora detenido.

Luego de ella llegó, tuvieron una discusión en la que él la atacó con una arma punzocortante en el estómago. Livia Betzabé fue encontrada en estado grave por familiares de su agresor, y trasladada al hospital del ISSSTE, pero poco después falleció.

Mediante las primeras indagatorias, Víctor Hugo “N”, fue capturado y llevado a comparecer ante el Juzgado Segundo Especializado en Violencia Contra las Mujeres, en el puerto, para que lo sometiera a la audiencia de imputación.

Grupos feministas y el Instituto Municipal de la Mujer de Puerto Vallarta han exigido que se haga justicia por este caso.